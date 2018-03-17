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Rusya, Abhazya’da seçim güvenliğini arttırdı

Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için Rusya’nın yanı sıra Abhazya’da da güvenlik önlemlerine başlandı.

Rusya, Abhazyada seçim güvenliğini arttırdı

17 Mart 2018 10:47

Yaklaşık 300 bin nüfusu bulunan Abhazya’da Rusya vatandaşlığına sahip olanlar yarın yapılacak Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak. Rusya Devlet Başkanlığı seçimleri için Birleşik Rusya Partisi’nin desteklediği mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin lideri, Türkolog, Sosyolog ve Avukat Vladimir Jirinovski yarışacak. Seçimler sırasında herhangi bir sabotaj veya saldırı olmaması için Abhazya hükümeti ve İçişleri Bakanlığı çalışma yaptı. Dün akşam saatlerinde başlayan güvenlik önlemleriyle Abhazya’nın her şehrinde polis noktaları kurularak şüpheli araçlarda aramalar yapılıyor. Ayrıca kolluk kuvvetleri uygulamalarını gündüz de sürdürecek. Seçim güvenliği ile ilgili çalışmalar Pazartesi gününe kadar sürecek.  

 

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