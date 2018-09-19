Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov'dan Suriye açıklaması

Vali Seyfettin Azizoğlu, Valilik Şeref Defterini imzalayan Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir süre görüştü. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyeti Erzurum'da görmekten mutluluk duyduklarını belirten Vali Seyfettin Azizoğlu, “Türkiye -Rusya ilişkileri devlet başkanlarımızın dostane ilişkileriyle beraber gelişiyor. Erzurum'da da Rusya Başkonsolosumuz ilişkilerimize ivme kazandırıyor. Özellikle iş adamlarımızın Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda çok güzel tecrübeleri var. Bu ilişkilerin bugünde hayata geçmesi ve devam etmesi için gayretlerimiz devam ediyor. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da artacağına inanıyorum" dedi.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de barışın sağlanması için ciddi gayretler sarf ettiğini belirten Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, “Rusya ile Türkiye'nin ilişkileri şuanda inanılmaz yüksek bir seviyede devlet başkanlarımız neredeyse haftada bir buluşuyorlar. İşin güzel tarafı da her buluştuklarında da görüşecekleri bir konu oluyor. Daha 2 gün önce Soçi'de birlikteydiler ve orada çok ciddi bir şekilde Suriye'nin geleceğini etkileyecek bir mutabakat karşılıklı olarak sağlanmıştır. Hem Rusya Federasyonu hem Türkiye Cumhuriyeti karşılıklı olarak Suriye'de barışın bir an evvel olması için çok ciddi gayretler sarf ettiler. Fakat henüz barış noktasına gelemedik ve muhtemelen daha da zayiat vermeye devam edeceğiz” dedi.

Aleksey Yerhov ticari hacmin yıl sonunda 30 milyon dolar civarında olmasını beklediğini vurgulayarak, “İkili ilişkiler ve ticari ilişkilerimiz açısından geleceğimiz var. Karşılıklı olarak ticaret yolumuzda mevcut olan engelleri karşılıklı olarak kaldırdık. Ticari hacmimiz 15 milyon dolar aslında bu rakam 6 aylık bir rakamdır. Gidişat böyle olursa yılın sonunda ulaşacağımız rakam yaklaşık 29-30 milyon dolar civarı” diye konuştu.

Şampiyonlar Ligin'de Galatasaray'ın, Lokomotif Moskova'yı 3-0 yendiği karşılaşmayı da değerlendiren Yerhov, Galatasaray için güzel bir skor olduğunu ama maçın Rusya'da rövanşının da olacağını belirterek“ Aldıkları galibiyetten dolayı Türkiye'yi ve Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Daha önce 6 yıl boyunca İstanbul Başkonsolosluğu görevinde bulundum İstanbul'un tüm futbol takımları bizim kalbimizdedir. Galatasaray açısın 3-0 güzel bir skor ama rövanşını da bakacağız. Trabzon'da oynanan milli maçı Rusya kazanmıştı Galatasaray'da bunun bir nevi rövanşını aldı diyebiliriz” dedi.

Ahmet Akbuğa - Sefa Tetik

