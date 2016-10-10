Tüm insanların güncel enerji kaynaklarına erişimini sağlamak gerektiğini vurgulayarak, “Şu anda 2 milyar insanın enerji kaynaklarına erişimi yoktur. Enerjinin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmak, elektrik gibi, ışık gibi temel medeniyetlerine erişimi sağlamalıyız. Şunu görüyoruz ki hidrokarbon ve enerji piyasalarında konjonktür çok değişti. Bazıları diyor ki petrol fiyatlarını düşmesi ile hidrokarbon çağının bitmeye başladığını ifade ediyor. İnsanlık gerçekten yeşil enerjiye doğru gitmektedir. Yenilenebilir enerjiye talep daha hızlı artıyor. Petrol ve doğalgaz tüketimi de artmaya devam ediyor” diye konuştu.

Sıvılaştırılmış doğalgaz üretiminin ciddi şekilde artış gösterdiğini de vurgulayan Putin, “Özellikle sıvılaştırılma doğalgazın üretiminin arttırılması doğalgaz piyasasını küresel hale getirmektedir. Tahminlere göre 10 yıl sonra sıvı doğalgaz ticaretinin hacmi, boru hatlarındaki sevkıyatları aşacaktır” şeklinde konuştu.

"Petrol çıkarma sabitleştirilmesi girişimlerini destekliyoruz”

Tahminlere göre 20-30 sen sonra dünyanın halen hidrokarbon enerji kaynakları kullanacağını belirten Putin, “Bugün hidrokarbon arzı fazlasının nedeni belli. Son on yıldır yüksek petrol fiyatları sayesinden yatırımlar çekilmiştir. Petrolün çıkarılma teknolojinin gelişmesi, yeni kaynakların işletilmesine yol açmıştır. Bunun sayesinde bir dizi ithalatçı ülkenin üretimi artmıştır ve piyasa aşırı üretim ve fiyat düşüşü ile karşı karşıya kalmıştır. Bugünkü tabloya bakın. Düşük fiyatlar devam eden yatırım aktivitelerinin düşüşüne sebep oldu. Toplu şekilde bazı projeler iptal ediliyor. Kuşkusuz bunların devam edilmesi halinde eksik finansman kronik olacaktır. Fazla üretim yerine enerji açığı ve fiyatlarda dalgalanma gelecektir. Bu hem tüketici hem üreticiyi vuracaktır. Dolayısıyla mevcut koşullarda petrol çıkarmanın kısıtlanmasının en doğru yöntem olduğunu düşünüyoruz. Ama bu piyasa mekanizmalarının bozulması anlamına gelmiyor, tam tersi piyasanın dengeye kavuşturmasını hızlandırır. Rusya petrol üretim kısıtlamasına hazırdır. Petrol çıkarma sabitleştirilmesi girişimlerini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Enerji kısıtlaması kabul edilemez"

İhracatçıların ve tüketicilerin sorumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Putin," Enerji güvenliği sadece koordineli olarak ve çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak sağlayabiliriz. Kesin olarak serbest ticaret ve adil rekabet şartlarından yanayız. Bazı siyasi ülkeler enerji kısıtlamak girişimleri kabul edilemez. Son zamanda moda haline gelen tek taraflı yatırım, sermayenin kısıtlanmasından bahsediyor. Bu zaten iyi bir sonuca bizi getirmiyor. Bazı ülkeler iş adamlarına avantajlı projeleri kapatın tavsiyesine bulunuyor. Bu tür girişimlerde bulunan taraflar müttefikleri hakkında hiç düşünmüyor ama kendi çıkarlarına karşı hareket etmiyor. Rusya büyük enerji devleti olarak uzun sürecek ve sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlamaya devam edecektir. Biz yeni kaynaklara yatırım yapıyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Rusya küresel enerji piyasasına enerjinin sevkıyatı bakımından çok güvenli bir taraf olacaktır. Bizim ihracatımız sayesinde çok ülkenin gelişimini sağlıyoruz. Mesela Avrupa Birliğinin enerji bilançosunun önemli kısımını biz sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk halkını tebrik ediyorum"

"Çin Hindistan Ortaklarımızla birlikte enerji ulaşım imkanlarımızı geliştiriyoruz" diyen Putin, "Sıvılaştırılmış doğalgaz projeleri gerçekleştiriyoruz. Bunlardan birileri Çin’e gidecek olan Sibirya gücü doğalgaz boru hattı üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda temiz enerjinin payını da arttırıyoruz Sera gazının kısıtlanmasını gerçekleştiriyoruz. Paris mutabakatı çerçevesinde emisyonun hızlı şekilde düşürülmesi konusunda girişimlerde bulunuyor. Türkiye şu ana kadar büyük projeler için zor dönemden geçiyor. Son olarak darbe girişimi oldu. Türk halkını tebrik ediyorum ki durum kontrol altına alındı. Türkiye başarılar diliyoruz" dedi.

İsmail Coşkun - Serdal Altıntepe



