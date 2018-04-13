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Rusya: 'Diplomasi Trump'ın ruh haline bel bağlayamaz'

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, diplomasinin Trump'ın ruh haline bel bağlayamayacağını söyledi.

Rusya: Diplomasi Trumpın ruh haline bel bağlayamaz

13 Nisan 2018 14:22

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, devlet yönetimine verdiği demeçte, diplomasinin Trump'ın ruh haline bel bağlayamayacağını söyleyerek, "Okyanusun öteki tarafında uyanan birinin sabahları içinde bulunduğu ruh haline güvenemeyiz, bu konuda risk alamayız" dedi. Dvorkovich, "ortaklık güven gerektirir, onsuz ilerlemek imkansızdır" ifadelerini kullandı.

Dvorkovich ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'i diplomatik bir megafon olarak kullandığını söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da dün yaptığı açıklamada, benzer ifadeler kullanmıştı. Peskov, “Twitter diplomasisine katılmıyoruz. Ciddi yaklaşımları destekliyoruz ve zaten kırılgan bir duruma zarar verebilecek adımlar atmamanın önemli olduğuna inanmaya devam ediyoruz” demişti.

Dvorkovich, ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlarına katılıp katılmamanın Avrupa'nın sorunu olduğunu söyleyerek, "Bu sadece Avrupa'nın sorunudur. Avrupa daha önceki yaptırımlara katılmıştı. Peki, bundan bir şey kazandı mı? Çok şey kaybetti" diye konuştu.  

Etiketler: Arkady Dvorkovich, rusya

 

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