1 Aralık'ta Alanya'da gerçekleşecek 5. Rus-Türk Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, saat 19.10'da Gazipaşa Alanya Havalimanına iniş yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanına 18.40'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu indi. Çavuşoğlu'nu Gazipaşa ve Alanya Kaymakamlarının yanı sıra AK Parti Gazipaşa ve Alanya İlçe Teşkilat Başkanları ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Havalimanında kendisini bekleyenleri selamlayan Çavuşoğlu, makam otomobiliyle Alanya'da kaldığı otele geçti.

Bakan Çavuşoğlu'nun ardından TY-204-300 nolu özel uçağıyla Gazipaşa Alanya Havalimanına inen Rus Bakanı, Gazipaşa ve Alanya Kaymakamları karşıladı. Uçaktan inen Rus Bakan, havalimanı pistinde kendisi için bekleyen makam otosuna binerek kalacağı otele geçti.

Ahmet Mervan Taş

