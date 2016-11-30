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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye programı belli oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yarın düzenlenecek Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un programı belli oldu.


30 Kasım 2016 15:50

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başbakan Binali Yıldırım'ın Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesi yarın Alanya'da bir araya gelecek. Akşam saatlerinde hava yoluyla Alanya'ya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu akşam Alanya'da konaklayacak. Rus Bakan Lavrov, yarın sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşme yapacak. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak.

Ortak basın toplantısı gerçekleşecek
Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı sonrasında iki Bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı sonrasında Rus Bakan Lavrov'un; Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bazı yetkililer ve Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılarla bir araya gelmesi bekleniyor.
Bakan Lavrov, öğle saatlerinden sonra hava yoluyla Alanya'dan ayrılacak.
 

Etiketler: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'


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