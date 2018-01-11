Rusya, Kafkasya’daki askeri üslerini güçlendirdi

Gürcistan’ın NATO ittifakının ardından Karadeniz’deki etkinliğini elinde tutmak isteyen Rusya, Abhazya ve Güney Osetya’da bulunan askeri bölgelerini modernize etti. Edinilen bilgiye göre Rusya, Güney Askeri Bölgesi içerisinde bulunan Abhazya ve Güney Osetya üstlerinde tank, zırhlı araçlar, silah ve donanma alanında yenilemeye gitti. Rusya, yüzden fazla T-72B3 tank ve BTR-82 A zırhlı taşıyıcıları askeri üslere konuşlandırdı. Diğer taraftan askeri üstlere elektronik savaş sistemleri ve keşif sistemlerinin de konuşlandırıldığı öğrenildi. Silah ve donanma üzerine hafif ve ağır silahlarda da yenilenmeye gidildiği ve askeri üstlerin yüzde 80 oranında modernize edildiği öğrenildi.

Erhan Altıparmak