Rusya’nın Moskova kentinde 6-10 Şubat tarihleri arasında bu yıl 24’üncüsü düzenlenen PRODEXPO Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri fuarına, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu milli katılım organizasyonu düzenledi. Geçtiğimiz yıl Rusya ile Türkiye arasında yaşanan sıkıntılardan dolayı bu pazarda ciddi bir kayıp yaşayan Türk şekercisinin eskisinden daha iyi seviyeye gelen ilişkileri fırsata çevirebilmek için bu fuara katıldığına vurgu yapan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, “Geçtiğimiz yıl 67 ülkeden 1963 katılımcının iştirak ettiği ve 55 bine yakın kişinin ziyaret ettiği fuarda yaşanan siyasi sıkıntılardan dolayı katılamamıştık. Bugün geldiğimiz noktada ilişkilerimiz eskisine göre çok daha iyi bir seviyede. Bu gelişen ilişkileri fırsata çevirebilmek ve bu pazardan hak ettiğimiz payı alabilmek için PRODEXPO’ya milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik ve 2 ayrı holde 19 firma ile yerimizi aldık. Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi eskisinden daha iyi seviyelere getireceğimizden ve elimizden geleni sonuna kadar sergileyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bununla da yetinmeyerek önümüzdeki dönemde bu ülkeye yönelik faaliyetlerimizi de yoğunlaştıracağız” dedi.

Türk şekercisinin, Rusya ve bölgelerinde ki pazarlarda potansiyelinin altında ihracat yaptığını belirten Kadiroğlu, “Şekerli mamuller açısından bir değerlendirme yaparsak; 2015 yılı itibari ile Rusya’nın şekerli mamullerde 2,5 milyar doların üzerinde ithalatı söz konusu. 2016 yılının ilk üç çeyreğinde ise söz konusu ülkenin ithalatı 1,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece Rusya dünyanın en büyük 15’inci ithalatçı ülkesi konumundadır. Buna karşılık 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir ülke Rusya. Yani sektörde net ithalatçı bir ülkeden bahsediyoruz. İhracatımız açısından çok büyük bir potansiyel olduğuna işaret eden rakamlar bunlar. Nitekim yukarıda bahsettiğim talihsiz olaylar sonucunda sektörel ihracatımız 2015 yılında neredeyse yarı yarıya azalarak 27,9 milyon dolara kadar gerilemişti. 2016 yılında ise bu ülkeye ihracatımız 8,4 milyon dolara kadar geriledi. Almanya, İtalya, Polonya, Fransa ve Endonezya’nın yüzlerce milyon dolar ihracat gerçekleştirdiği pazarda yüzde 1’lik bir pay dahi alamadık. Ancak siyasi ilişkilerin normalleşmesi ile birlikte Hükümetimizin ekonomik ve ticari ilişkilerde gaza basması sonucunda biz 2014 yılında yakaladığımız 50 milyon dolarlık ihracatı en kısa sürede katlayarak bu ülkeye 2017 yılında 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmenin mümkün olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

