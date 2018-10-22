Rusya: 'Suriye'de ateşkes 2 defa ihlal edildi'

Rusya Savunma Bakanlığı Gözlemci Merkezi Başkanı Vladimir Savchenko yaptığı açıklamada, hafta sonu Suriye'deki militanların 2 şehre saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi. Vladimir Savchenko yaptığı açıklamada, “Ateşkese rağmen yasa dışı silahlı örgütlerin saldırıları sürüyor. Örneğin Lazkiye'de 2 kasabaya silahlı saldırılar gerçekleşti. Halep'te faaliyet gösteren silahlı yasa dışı örgütler yine Tedef yerleşim bölgesine merkezi yönetimin ordu güçlerine saldırı gerçekleştirdi” dedi.

“Rus ordusu insani yardım desteğinde bulundu”

Vladimir Savchenko açıklamasının devamında, Rus ordusunun bazı bölgelere insani yardımlar ulaştırdığını söyleyerek, “Bu saldırılara ek olarak Deyrizor şehrine bağlı El-Husseiniyah köyünde ve Halep vilayetinin Kabra köyünde 2 kez insani yardım hareketi gerçekleştirilmiştir. Bu yardımlarda 900 koli gıda yardımı, 10 ton taze ekmek, Şam kırsallarında 25 adet tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Ayrıca Halep'e bağlı Şeyban Paşa, Şeyh Fars, Kadadiye, Şeyh Hoher ve Es Sakhur ilçelerinde Suriye ordusuna mensup olan ve yaşamını yitiren 15 ayrı aileye insani yardımlar ulaştırılmıştır” şeklinde konuştu.

Erhan Altıparmak

