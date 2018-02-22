Diğer
Kategoriler

Rusya, Suriye'de ateşkes öngören BMGK tasarısına itiraz etti

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısının “yüzeysel” olduğunu ileri sürerek, tasarının değişiklikler yapılmadan kabul edilmeyeceğini söyledi.

Rusya, Suriyede ateşkes öngören BMGK tasarısına itiraz etti

22 Şubat 2018 23:57

BM Güvenlik Konseyi, Esad rejiminin 5 gündür bombardımanı altındaki Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki katliamı görüşmek üzere toplandı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Doğu Guta’da militanların bulunduğunu ileri sürerek bu durumun Rusya’nın Suriye’deki çözüme ilişkin müzakere önerilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Nebenzia, "Militanlar, Doğu Guta’daki halkı rehin aldı, onların toprakları kontrol altına almalarına izin verilmemeli" dedi. Nebenzia, ayrıca Doğu Guta’da binlerce teröristin bulunduğunu iddia ederek, bölgede teröristlere karşı mücadele edildiğini söyledi.

Suriye’de 30 günlük ateşkes öngören tasarı BMGK'de kabul edilmesinin ardından, 72 saat içinde yürürlüğe girecek ve bölgedeki sivillere insani yardım, gıda ve ilaç tedarik edilebilecek. 

Şehriyar İmanbeyli

Etiketler: rusya, Suriye

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç