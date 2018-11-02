Rusya ve Küba liderleri görüştü

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Basın Ofisi, Başkan Vladimir Putin ile Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in başkent Moskova'da bir araya geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada iki liderin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı çekilme açıklamasını değerlendirdikleri aktarıldı. Trump'ın kararından endişe duyduklarını belirten tarafların ABD'yi kınadıkları kaydedildi. İki liderin ayrıca Trump'a kararını yeniden gözden geçirmesi için çağrıda bulunduğu belirtildi.

Putin'in daveti üzerine Moskova'ya resmi ziyaret düzenleyen Diaz-Canel, 3 Kasım'a kadar Rusya'da kalacak.

Şehriyar İmanbeyli

