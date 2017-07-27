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Rusya, yaptırımlar konusunda ABD’ye misilleme yapabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Temsilciler Meclisi’nde oylanan Rusya’ya yönelik yaptırımların arttırılmasına ilişkin tasarının yürürlüğe girmesi halinde Rusya’nın ABD’ye misilleme yapacağını belirtti.

Rusya, yaptırımlar konusunda ABDye misilleme yapabilir

27 Temmuz 2017 21:35

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya’da mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Rusya’ya yeni yasadışı yaptırımlar önermesi halinde Rusya’nın misilleme yapmak zorunda kalacağını belirtti. Putin, “Bildiğiniz gibi sabırla hareket ediyoruz, ancak bir anda misilleme yapmak zorunda kalacağız. Ülkemize karşı yapılan bu kabalığa sonsuza kadar tahammül etmemiz imkansız” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi’nde dün yapılan oylamada, Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların arttırılmasına ilişkin tasarı kabul edildi. Tasarıya göre ABD yönetiminin, Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre onayını alması gerekiyor. Tasarı, Kırım nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yasa düzeyine getirilmesini ve Aralık 2016’da Moskova’nın seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla yaptırım getirilen üst düzey Rusya vatandaşlarına yönelik kısıtlamaları içeriyor. 

Etiketler: putin, rusya, yaptırım


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