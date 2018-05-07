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Rusya’da hükümetten istifa

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yemin ederek göreve resmen başlamasının ardından hükümet de anayasa gereği istifa etti.

Rusyada hükümetten istifa

07 Mayıs 2018 16:31

Vladimir Putin, Rusya’nın başkenti Moskova’da Kremlin Sarayı’nda düzenlenen törenle resmi olarak göreve başladı. Mart'taki devlet başkanlığı seçimlerinde rekor oranda oy alarak yeniden seçilen Vladimir Putin, kırmızı halıda yürüyerek davetlileri selamladı ve milli marşın okunmasının ardından anayasaya sağ elini koyarak yemin etti. Putin’in yemin etmesinin ardından hükümet de anayasa gereği istifa etti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, “Dmitry Medvedev, Rus hükümetinin istifa talebini yerine getirdi” denildi. 

Başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya'da 18 yıldır iktidarda olan ve Mart ayındaki seçimlerde yüzde 76.7 oy alarak yeniden devlet başkanı seçilen Vladimir Putin, 4'üncü kez başkanlık koltuğuna oturmuş oldu. 

Rus anayasasına göre, Vladimir Putin’in en geç 2 hafta içinde Duma’ya yeni Başbakan ve kabine üyelerini içeren listeyi sunması, Duma’nın da teklifi en geç 1 hafta içerisinde değerlendirmesi gerekiyor. 

Putin, göreve resmen başlamasının üzerinden saatler geçmesinin ardından Başbakan adayını açıkladı. Rusya'da 18 yıldır iktidarı elinde bulunduran Putin, Duma'ya Başbakan adayı olarak Dmitry Medvedev'i önerdi.  

Etiketler: Dmitry Medvedev, rusya, Vladimir Putin

 

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