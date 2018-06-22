Rusya’da, Hun Türklerine ait mumya bulundu

Sibirya’nın güneyinde bulunan Türki cumhuriyetlerden olan Tuva Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisinde 1985 yılında Sovyetler döneminde yapılan HES barajının yağışlar nedeniyle taşmasıyla bir mumya mezarı ortaya çıktı. Tuva Eyaleti’nde Rus arkeologlar tarafından yapılan kazılar sonucu bulunan mumya üzerinde çalışma başlatıldı. Mumyanın bir kadın mumyası olduğu, alt vücut kısmının korunduğu bildirildi. Diğer taraftan mumyanın milattan önce 1. yüzyılda Hun Türklerinden kalma bir mumya olduğu tespit edildi. Mumya ile ilgili detaylı çalışmaların St. Petersburg’ta süreceği bildirildi.

Erhan Altıparmak