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Rusya’da, Hun Türklerine ait mumya bulundu

Rusya’nın Sibirya bölgesinin güneyinde bulunan Tuva Eyaleti’nde Sovyetler döneminde yapılan HES barajının taşmasının ardından bir mumya mezarı bulundu.

Rusyada, Hun Türklerine ait mumya bulundu

22 Haziran 2018 14:46

Sibirya’nın güneyinde bulunan Türki cumhuriyetlerden olan Tuva Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisinde 1985 yılında Sovyetler döneminde yapılan HES barajının yağışlar nedeniyle taşmasıyla bir mumya mezarı ortaya çıktı. Tuva Eyaleti’nde Rus arkeologlar tarafından yapılan kazılar sonucu bulunan mumya üzerinde çalışma başlatıldı. Mumyanın bir kadın mumyası olduğu, alt vücut kısmının korunduğu bildirildi. Diğer taraftan mumyanın milattan önce 1. yüzyılda Hun Türklerinden kalma bir mumya olduğu tespit edildi. Mumya ile ilgili detaylı çalışmaların St. Petersburg’ta süreceği bildirildi.  

Erhan Altıparmak

 

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