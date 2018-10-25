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Rusya'da sel felaketi: 1 ölü

Rusya'da sel felaketi: 1 ölü
Rusya'da sel felaketi: 1 ölü

Rusya’nın güneyinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle caddeler sular altında kalırken, su şebekeleri, elektrik hatları çöktü. Hayatın durma noktasına geldiği bölgede evini su basan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesine bağlı şehirlerde fırtına ve şiddetli yağışlar felakete yol açtı. Krasnodar, Novorossisk, Soçi, Adler, Lazariskaya, Tuapse gibi şehirlerde etkili olan yağışlardan en fazla zarar gören şehir Tuapse oldu. Tuapse'de bir köyde yaşayan 82 yaşındaki yaşlı kadın evini su basınca boğularak feci şekilde öldü. Krasnodar Valiliği, kriz masası oluşturulduğunu, iş makineleri, itfaiye araçları, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğini açıkladı. 

Felaket nedeniyle ulaşımda da büyük aksaklıklar meydana geldi. Fırtına nedeniyle bir gemi Soçi'de tren raylarının üzerine yan yattı. Olayın ardından Soçi-Adler tren hatları kullanılamaz hale gelirken Abhazya-Rusya tren seferleri de askıya alındı. Ayrıca Tuapse'den Soçi'ye bağlanan tren raylarının denize kayması nedeniyle Lazariskaya şehrinde seferler durduruldu. Yolcular trenden tahliye edildi. Soçi-Lazariskaya şehri arasında bulunan bağlantı yolundaki toprak kayması nedeniyle şehirler arası ulaşım bağlantısı kesildi. Kriz masasından yapılan açıklamada su şebekelerinin zarar görmesi nedeniyle bölge sakinlerinin su içmemesi istendi.  

Erhan Altıparmak

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