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Rusya'daki uçak kazasında 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Rusya Ulaştırma Bakanı, Moskova'daki uçak kazasında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını, 71 kişinin bulunduğu uçakta hayatta kalan kimsenin olmadığını bildirdi.

Rusyadaki uçak kazasında 2 kişinin cesedine ulaşıldı

11 Şubat 2018 21:14

Rusya'da An-148 uçağının düşmesi sonrası arama kurtarma ekipleri kurtarma çalışmalarını başladı. Uçağın düştüğü alan yakın yerde iki kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Tahliye amacıyla bir hava köprüsü kuruldu.
Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, An-148 uçağından kurtulan olmadığını bildirdi. Bakan Sokolov, "Uçak kazasından hayatta kalan yok. Bulunan cesetler, DNA testi yapılabilecek durumda. Bu durumda DNA testi yapılmak zorunda kalınabilir" dedi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden yolcu ve kabin ekibinin yakınları ise Moskova ve Orsk şehir havalimanında yakınlarının cenazelerini bekliyor. 

Şehriyar İmanbeyli

 

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