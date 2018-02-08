Diğer
Kategoriler

Rusya’dan Musk’a: 'Harika bir numaraydı'

Rusya Uzay Ajansı Roskosmos, Falcon Heavy ile birlikte uzaya gönderilen spor arabayla ilgili “Harika bir numaraydı” dedi.

Rusyadan Muska: Harika bir numaraydı

08 Şubat 2018 14:43

Rusya Uzay Ajansı Sözcüsü Roskosmos, SpaceX şirketinin Tesla marka bir spor arabayı Falcon Heavy roketiyle uzaya göndermesinin harika bir reklam ve pazarlama stratejisi olduğunu açıkladı. Rusya Uzay Ajansı Roskosmos Sözcüsü Igor Burenkov, ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin CEO’su Elon Musk'a Falcon Heavy ile birlikte uzaya gönderilen spor arabanın harika bir pazarlama numarası olduğunu belirterek, “Bu işi yapan ve daha fazla yatırım çekmek isteyen özel şirketler var. Bunun için her türlü reklamı yapıyorlar. Tesla iyi iş yapmıyor. Bunu herkes biliyor. Bu mükemmel bir numaraydı. Sadece harikaydı” ifadelerini kullandı. 

Musk, 6 Şubat'ta Falcon Heavy roketinin içine Tesla Roadster model üstü açık spor araba koyarak uzaya göndermişti. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç