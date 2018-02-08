Rusya’dan Musk’a: 'Harika bir numaraydı'

Rusya Uzay Ajansı Sözcüsü Roskosmos, SpaceX şirketinin Tesla marka bir spor arabayı Falcon Heavy roketiyle uzaya göndermesinin harika bir reklam ve pazarlama stratejisi olduğunu açıkladı. Rusya Uzay Ajansı Roskosmos Sözcüsü Igor Burenkov, ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin CEO’su Elon Musk'a Falcon Heavy ile birlikte uzaya gönderilen spor arabanın harika bir pazarlama numarası olduğunu belirterek, “Bu işi yapan ve daha fazla yatırım çekmek isteyen özel şirketler var. Bunun için her türlü reklamı yapıyorlar. Tesla iyi iş yapmıyor. Bunu herkes biliyor. Bu mükemmel bir numaraydı. Sadece harikaydı” ifadelerini kullandı.

Musk, 6 Şubat'ta Falcon Heavy roketinin içine Tesla Roadster model üstü açık spor araba koyarak uzaya göndermişti.