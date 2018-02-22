Rusya’dan Suriye’ye insani yardım

Rusya Uzlaşma Merkezi yetkilisi Anton Yershov, Rusya’nın, Suriye’nin Lazkiye şehrindeki bir hastaneye yaklaşık 10 bin kutu ilaç yardımında bulunduğunu duyurdu. Yershov, “Çocuklar için geniş spektrumlu antibiyotikler ve ateş düşürücülerin yanı sıra çeşitli bulaşıcı hastalıkların tedavisinde kullanılan birçok ilaç Suriye’ye gönderildi” dedi. Yaklaşık 20 bin adet enjektörün de bulunduğu 50 farklı ilaç, Lazkiye’deki yüzlerce sağlık kuruluşuna ulaştırıldı. Anti-bakteriyel ilaçların, yaklaşık 2 ay boyunca 7 ila 10 kliniğe gönderilen ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten Rus yetkili, “Bu ilaçlar mevcut durumda en çok ihtiyaç duyulan ilaçlar” ifadelerini kullandı.

Lazkiye Sağlık Hizmetleri Bölüm Şefi Ömer Khannam gönderilen ilaçların, bölgedeki mevcut durumda en acil ihtiyaçlar olduğunu söyledi. Bu ilaçların yaklaşık 120 kliniğe dağıtacaklarını kaydeden Khannam, “Sınırın kapatılmasının ardından bölgeye yardım ulaştırılmadı” dedi. Khannam Rusya’nın daha önce de bölgeye insani yardım gönderdiğini sözlerine ekledi.