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Rusya’ya Ocak ayında 2.2 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı ve Antep fıstığının dünya genelinde tanıtımını yapan Kuru Meyve Tanıtım Grubu (KMTG), 2017 yılı tanıtım atağını Rusya’dan başlatırken, ocak ayında Rusya'ya 2 milyon 256 bin dolarlık kuru meyve ihraç edildi.

Rusyaya Ocak ayında 2.2 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

09 Şubat 2017 12:34

Kuru Meyve Tanıtım Grubu (KMTG), Moskova’da düzenlenen Prodexpo 2017 Fuarı’na katılarak Türkiye’nin kuru meyvelerinin tanıtımını ve tadımını yaptı. Fuara ilk kez katılan grubunun standını, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve Ticaret Müşaviri Halit Oral Akbay’da ziyaret etti. Kuru Meyve Tanıtım Grubunu ise KMTG Başkanı Osman Öz, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, KMTG Yönetim Kurulu Üyesi Yurtcan Biryol, EİB Sektörel Tanıtım Grupları Şefi Gökçe Tol ve EİB Personeli Ebru Üzülmez temsil etti.

Türkiye’ye yıllık 1.4 milyar dolar döviz kazandırdıklarını bu rakamı 2023 yılında 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kuru Meyve Tanıtım Grubu Başkanı Osman Öz, 2017 yılında tanıtım atağını Rusya’dan başlattıklarını kaydetti. Rusya ile 2015 yılı Kasım ayında ortaya çıkan uçak krizinin aşılması sonrasında Rusya pazarının Türk ihracatçısı açısından daha cazip hale geldiğine dikkati çeken Öz, “Rusya, 140 milyonu aşan nüfusu, Türkiye’ye yakınlığı ve Türk ürünlerinin bilinirliğinin yüksek olması nedeniyle bizim için önemli bir hedef pazar konumunda. Rusya’daki fuarlara katılarak siyasi yakınlaşmanın ihracatımıza pozitif katkı sağlamasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

Kuru Meyve Tanıtımı Grubu’nun 2017 yılında 8 tanesi uluslararası gıda fuarı olmak üzere 10 farklı tanıtım etkinliğine katılarak, Türk kuru meyvelerinin dünya genelindeki pazar payının arttırılması için tanıtım yapmayı programına aldığı bilgisini veren KMTG Başkanı Öz, "Dünya genelinde sağlıklı ürünlere bir yöneliş var. Bu da Türk kuru meyveleri için bir avantaj. Sağlıklı ürünlere yönelişi değerlendirmek istiyoruz. 2017 yılında Uzakdoğu ağırlıklı bir tanıtım programı oluşturduk. Hindistan, Güney Kore ve Çin’de 7 farklı tanıtım etkinliği gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Dubai’de Gulfood Fuarı’na ve Bosna Hersek’te 20. Mostar Uluslararası Fuarında yer alacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye, Rusya’ya Ocak ayında 2 milyon 256 bin dolarlık kuru meyve ihraç etti. 1 milyon 33 bin dolarlık tutarla kuru kayısı ihracatı ilk sırada yer alırken, 346 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ve 197 bin dolarlık kuru incir ihraç edildi. 

Etiketler: ihracat, kuru üzüm, rusya


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