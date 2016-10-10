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‘Rüzgarın Kalbi’nde gerçekler açığa mı çıkıyor?

Cumartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Rüzgarın Kalbi’nin 8. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Rüzgarın Kalbi’nin heyecanla beklenen yeni bölümde gerçekler açığa mı çıkıyor?

Rüzgarın Kalbinde gerçekler açığa mı çıkıyor?

10 Ekim 2016 10:27
‘Rüzgarın Kalbi’nde gerçekler açığa mı çıkıyor? - Tıkla İzle

Rüzgarın Kalbi’nin heyecanla beklenen yeni bölümde gerçekler açığa mı çıkıyor? İşte cevabı

Yaşadıkları olaylar Rüzgar ve Zeynep’i birbirlerine daha çok yaklaştırmıştır; ama Zeynep kalbinin sahibiyle ilgili sorular sormaya devam ettikçe Rüzgar huzursuz olur. Kemal ve Ayla’nın ilişkisinden hoşlanmayan Vahide, Ayla’nın kafasını karıştırır. Rüzgar’a olan nefreti ve takıntısı her geçen gün artan Kutay'ın, Rüzgar için korkunç planları vardır; ama bu planlar ayağına dolanır ve hiç ummadığı şekilde sonuçlanır. Rüzgar, Zeynep’le beraber olabilmek için hayatını düzene sokmaya karar verir; ama hayat ona hiç hesapta olmayan sürprizler hazırlamıştır. Kalbinin sahibini arayan Zeynep, Meltem’in izini sürerken İstanbul’a kadar gelir. Rüzgar ve Zeynep, İstanbul’da Meltem’in mezarının başında karşılaşırlar.

Etiketler: Rüzgarın Kalbi


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