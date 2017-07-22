Saat hırsızı kadın kameraya yakalandı

Edinilen bilgilere göre, olay Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki bir mağazada meydana geldi. Mağazaya müşteri gibi giren iki kişiden biri mağaza içindeki ürünlere bakarken, hamile olan kadın ise kordonu pembe olan akıllı saati bulunduğu yerden aldı. El çabukluğu ile saati diğer elinde tuttuğu telefonunun altına gizleyen kadın, boş saat standını ise aldığı saati yerine bırakıyor izlenimi vermek için geri bıraktı. Piyasa değeri yaklaşık 300 TL olan saatin çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının mağazadan çıktıktan sonra derin bir nefes çektiği görüldü. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Serdar Şahin

