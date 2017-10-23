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Sabriye'den Maçka'da JÖAK Timleri'ne moral ziyareti

Katıldığı Survivor Yarışması ile ünlenen Kick Boks Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde süren terör operasyonlarına katılan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timlerini ziyaret ederek moral verdi.

Sabriyeden Maçkada JÖAK Timlerine moral ziyareti

23 Ekim 2017 13:28
Sabriye'den Maçka'da JÖAK Timleri'ne moral ziyareti - Tıkla İzle

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında geçtiğimiz Ağustos ayında 16 yaşındaki Eren Bülbül ile astsubay Ferhat Gedik’in şehit edilmesinin ardından bölgede operasyonlar sürürken, operasyonlara katılan JÖAK Timleri'nin geçtiğimiz hafta sonu ünlü bir ziyaretçisi vardı. Operasyona katılan askerleri ziyaret eden ve kamuflaja benzer pantolonu ile dikkat çeken Sabriye Şengül, çelik yelek giydi, silah kuşandı. 

Çekildiği görüntü ve fotoğrafları instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Sabriye Şengül, görüntülerde “Allah askerlerimizi korusun, JÖAK her yerde” diye seslendi. Sabriye Şengül'ün yaptığı paylaşımlar çok sayıda takipçisi tarafından beğenildi ve yorumlar yapıldı.  

Ozan Köse
 

Etiketler: jöak, sabriye

 

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