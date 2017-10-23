Sabriye'den Maçka'da JÖAK Timleri'ne moral ziyareti

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında geçtiğimiz Ağustos ayında 16 yaşındaki Eren Bülbül ile astsubay Ferhat Gedik’in şehit edilmesinin ardından bölgede operasyonlar sürürken, operasyonlara katılan JÖAK Timleri'nin geçtiğimiz hafta sonu ünlü bir ziyaretçisi vardı. Operasyona katılan askerleri ziyaret eden ve kamuflaja benzer pantolonu ile dikkat çeken Sabriye Şengül, çelik yelek giydi, silah kuşandı.

Çekildiği görüntü ve fotoğrafları instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Sabriye Şengül, görüntülerde “Allah askerlerimizi korusun, JÖAK her yerde” diye seslendi. Sabriye Şengül'ün yaptığı paylaşımlar çok sayıda takipçisi tarafından beğenildi ve yorumlar yapıldı.

Ozan Köse

