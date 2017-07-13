Sabriye'nin başörtülü paylaşımı büyük beğeni topladı

Survivor'ın en eğlenceli yarışmacılarından Sabriye Şengül, Survivor sonrasında da adından hala bahsettirmeye devam ediyor.

YEŞİL YAZMASIYLA POZ VERDİ

Survivor'da izleyenler tarafından doğallığıyla çok sevilen Sabriye, Instagram paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Aslen Trabzonlu olan Sabriye, sık sık yöresel kıyafetleri ve yazmasıyla poz veriyor.

İşte o paylaşım;

Son olarak başına yeşil bir yazma bağlayan Sabriye, ay yıldızlı kolyesiyle çektiği selfie'yi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise "Eşarbımın rengini çok beğendim ... Sevgi ablacımın hediyesi... Çok teşekkür ederim." notunu ekledi.