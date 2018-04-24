Saç Ekimini Kimler Yaptırabilir?

Çoğu insan saç dökülmesinin nedenini mevsimsel olduğunu, stres kaynaklı olduğunu ya da başka bir duygu durum değişikliği nedeniyle olduğunu düşünüp çözüm için beklemeyi seçiyor. Evet stres, duygu durum değişikliği vb. saç dökülmesini etkileyebilir ama kesinlikle tek başına saç dökülmesinin nedeni değildir. Bazı kişiler evde kendi hazırladıkları kürleri kullanarak dökülmenin azalmasını hedefliyor. Bazı kişiler ise çeşitli kimyasallar kullanıp dökülmenin azalmasını ya da bitmesini beklemektedir. Fakat saç dökülmesinin durdurulması ve saçın eski haline gelebilmesinin en etkili yolu saçekimi yaptırmaktır. Saç ekimini yaptırmadan önce çok iyi araştırma yapılmalıdır. Zira yanlış eller ile yapılan bir operasyon istenmedik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Doktorlar Saç Ekimi Yapmalı!

Saçekimi, mutlaka ama mutlaka estetik cerrahi merkezlerinde ya da hastanelerde ameliyathane şartlarında yapılmalıdır. Çünkü saç ekimi plastik cerrahi işlemidir bu yüzden uzman kişilerce yapılması gerekir. Saç ekimi için uzman doktora başvurulduktan sonra kişi ve doktorun saç ekimi konusunda izleyeceği yol için bir harita oluşturmak adına hasta muayeneden geçer. Bu muayenede kişinin saç dökülme tipinin ne olduğu belirlenir, verici olacak bölge kontrol edilir ve saç analizi yapılır. Buna göre tedavi için başvuran kişinin saç ekimi tedavisine uygun olup olmadığına karar verilir.

Saçekimini kimlerin yaptırabileceği konusunda ise genel kabul görmüş kriterler vardır. Bunlar:

- Kişinin yaşına, hormonlarına ve ailesel genlerine bağlı saç dökülmesi yaşayanlar.

- Yanık sonucu saç ya da kaş bölgesinde açık alan olanlar.

- Daha önce saç ekimi tedavisi yaptırıp memnun kalmayan kişiler.

- Yüz germe operasyonu geçirdikten sonra bir miktar açılan saçsız bölgesi olanlar.

- Kimi hastalıklar nedeniyle saçlarını kısmen kaybetmiş olanlar.

Yaş konusunda ise tıp literatüründe herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Fakat saç dökülmesinin hızlı olduğu bir dönem olması ve dökülmenin tam oturması için 20 yaş ve üstü kişilere saç ekimi yapılması daha kesin sonuçlar vermektedir.

Kaynak: www.fbm.com.tr