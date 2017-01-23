Ancak saçların ağarmasında yaşlanma tek kıstas değildir. Ergenlerde, gençlerde, orta yaşlı kişilerde ve hatta çocuklarda bile çeşitli nedenlerden dolayı erken saç beyazlaması ile karşılaşılabilmektedir. Peki saç neden beyazlar? Bu soruyu uzmanlara sorduk işte cevapları;

Yaşlanma

Saçların beyazlaması, yaşlanma ile birlikte görülen doğal bir süreçtir. Saçların renginden sorumlu olan pigment, saç kökündeki bir hücreden gelir. Bu hücreler önemli miktarlarda melanin (koyu pigment) üretilmesi için genetik olarak kodlanır. Zamanla melanin üretim kapasitesi azalır. Melanin üretim kapasitesi ve melanin miktarındaki azalma da saçlarda beyazlamaya neden olur. Kahverengi, kızıl ve siyah saçlar melanin bakımından zengindir. Gri saçta az miktarda melanin bulunur ve beyaz saç ise hiç melanin içermez.

Ani travma, şok yaşama, aşırı üzüntü

Fiziksel sağlıklı olma hali, ruh sağlığı ile yakından ilgilidir. Aniden alınan acı haber, aşırı üzüntü, kazadan dolayı duygusal şok yaşama da saçta ani beyazlamalara neden olabilmektedir. Hatta üzüntüden bir gecede saçın beyazlaması da, insan hayatında görülebilecek ihtimal dahilindeki durumlardandır.

Hipotiroidizm ve hipofiz bezi bozuklukları

Tiroid bezleri, kalp atış hızı, vücut sıcaklığı, kan basıncını kontrol eden çeşitli hormonlar üreten bezlerdir. Bu bezler ayrıca vücudunuzun gıdayı enerjiye dönüştürme hızından da sorumludur ve enerji ve büyümeyle ilgili birçok metabolik işlem troid bezleri aracılığı ile gerçekleşir. Troid bezlerinin fonksiyonu ise Hipofiz bezlerinin kontrolü altındadır. Kişinin troidleri normalden az veya çok çalışıyorsa erken saç beyazlaması, halsizlik ve saç dökülmesi gibi sorunlarla karşılaşır. Bunun nedeni ise saç folikülünde hayati bir role sahip olan iki hormon olan T3 ve T4’ün, saçtaki melanin sentezini aşırı şekilde uyarmasıdır.

Genetik

Saç beyazlamasıyla karşılaşma süreci genellikle genetikten kaynaklanır. Anneniz, babanız yahut üst kuşaklardaki anneanne, babaanne, dedeler de erken yaşta saç beyazlaması söz konusuysa, maalesef bu durum sizi de etkileyip saçlarınız genç yaşta beyazlayabilir.

Pernisiyöz anemi

Pernisiyöz anemi, B12 vitamini eksikliğinin neden olduğu, bu vitaminin kanda yeteri kadar bulunmadığından dolayı ortaya çıkan kansızlık türlerinden biridir. Vücudun yeterince sağlıklı alyuvar yapmadığı bağışıklık sistemi rahatsızlığıdır. Pernisiyöz anemi yalnızca az sayıda insanı etkileyen genetik bir problemdir ve belirti olarak çocuklarda, ergenlerde veya 20'li yaşlardaki kişilerde erken saç beyazlamasına yol açabilmektedir.

Werner sendromu (Erken yaşlanma hastalığı)

Kalıtsal bir hastalık olan Werner sendromu, erken yaşta saç beyazlamasının sık karşılaşılan nedenlerindendir. Werner sendromundan muzdarip olan kişiler genellikle ergenliğe erişene kadar normal gelişim gösterirler. Ergenlikle birlikte ses kısıklığı, cildin incelmesi veya sertleşmesi, saçların beyazlaması ve anormal miktarda saç dökülmesi gibi sorunlar ortaya çıkar.

Poliosis

Saçlarda gri yamalar, bölgesel beyazlamalar, tıp dilinde poliosis olarak adlandırılmaktadır. Bu durum doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebilir. Bazı sağlık sorunlarında bağışıklık sistemimiz yanlışlıkla saçlardaki belli bir alandaki melanin üreten hücreleri yok eder. Beslenme yetersizlikleri, sinüslerde sorun, kronik alerji de saçların erken ağarmasına yol açabilir. Poliosis genellikle kalıtsaldır. Yaralar, herpes zoster veya radyoterapi de polioza neden olabilir. Poliosis ile bağlantılı saçlarda beyazlama yapan sağlık sorunları şunlardır; Vitiligo, saç kıran, Pielbaldizm, Tüber skleroz Vogt Koyanagi Harada hastalığı, Waardenburg sendromu, Alezandrini sendromu.

Saç beyazlamasının diğer nedenleri

Stres

B12 eksikliği (genellikle et, tavuk gibi hayvansal gıda yemeyenlerde ortaya çıkar)

Hormonal bozukluklar

Sigara içme alışkanlığı

Kalsiyum, D, C vitamini, bakır ve Ferritin eksikliği

HIV enfeksiyonu, kistik fibroz ve Hodgkin lenfoma gibi hastalıklar

Hava kirliliği

Güneşin UV ışınları

İlaçların yan etkileri

Alkol kullanma

Yetersiz beslenme

KAYNAK: http://www.mavikadin.com/