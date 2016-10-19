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Saçı kazımak dökülmeyi önler mi?

Cildiye Uzman Dr. Hasan Çayır, “Saçı kazımak dökülmesine etkisi yoktur fakat saç kalitesi üzerine etkisi olabilir" dedi.

Saçı kazımak dökülmeyi önler mi?

19 Ekim 2016 15:44

Batman’da özel bir hastanede görev yapan Cildiye Uzman Dr. Hasan Çayır, saç dökülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Saç dökülmesinin kadın ve erkeklerde farklılık gösterdiğini, kadınlar da daha çok altta yatan nedenlerin, erkeklerde ise genetik bir yatkınlığın söz konusu olduğunu belirten Çayır, saçın insan imajının bir parçası olduğunu, kadın ve erkeklerin her zaman saçını önemsediklerini kaydetti. Kadın ve erkeklere günde 100 tel saçın dökülmesinin normal olduğunu anlatan Çayır, "Saç dökülmesinde normalde günde 100 tele yakın dökülme olur bu normaldir. Ama 150 teli aşıyorsa bu anormal bir dökülmedir bunun araştırılması gerekmektedir. Bize gelen hastalarda gerçek anlamda bir saç dökülmesi olup olmadığını inceliyoruz. Hastanın saçının ne kadar döküldüğünü gözlemliyoruz. Hastayı muayene ederek yoğun bir dökülme var mı? Bölgesel bir dökülme mi bunu inceliyoruz. Bunun üzerine ihtiyaç halinde bir takım tetkiklere başvuruyoruz” dedi.

“HIZLI KİLO ALIP-VERME SAÇ DÖKÜLMESİNİ TETİKLİYOR"

Saç dökülmesi sorunuyla hastaneye başvuran kadınların özellikle kan eksikliği, tiroit hormonlarda bir anormallik olup olmadığını kontrol ettiklerini belirten Çayır, şunları kaydetti:

“Kadınlarda çinko seviyesi ve B12 vitamin eksikliklerine bakıyoruz. Bunlarla ilgili bir eksiklik varsa bunu yerine koyuyoruz. Bunun dışında hastada son 6 ay veya 1 yıl içerisinde hızlı kilo alıp verme problemi varsa bunun saç üzerine etkisi oluyor. Bayanların çok sıkı diyetler yapmaları, proteinden yoksun diyetler nedeniyle saç dökülmesine katkıda bulunuyor. Eğer bir anormallik yoksa hastalara destekleyici bir takım tedaviler uyguluyoruz. Bayanlar saç dökülmelerindeki tedavileri genellikle iyi yanıt verirler ve belli bir toparlama olur.”

"STRESİN SAÇ DÖKÜLMESİNDE ETKİSİ VAR"

Stresin saç dökülmesindeki etkisinin büyük olduğunu anlatan Çayır, "Özellikle kronik anlamda stres yaşayan kişilerde vücut kortizon seviyesi yükselmektedir. Bu kortizon seviyesi de bir stres faktörüdür ve serbest radikallerin oluşumunu artırır ve bu da saçların büyüme fazından daha çok dinlenme fazına geçmesini sağlamaktadır” diye konuştu.

“SAÇI KAZIMAK SAÇIN DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEZ”

Saçları kazımanın saç dökülmesi üzerine bir etkisinin olmadığını da dikkat çeken Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saçı kazımak dökülmesine etkisi yoktur fakat saç kalitesi üzerine etkisi olabilir. Özellikle yıpranmış saçlarda yani saçını aşırı yıkayıp veya fazla aksesuar kullananlarda, çok fön çekenlerde saçlar kuruyup yıpranabiliyor. Bu tür durumlarda saçı kısaltmak saç kalitesini artırabilir. Fakat saçın dökülmesi üzerine bir etkisi yoktur. Sadece uzun saç döküldüğü zaman daha çok gözle görülebilir. Kısa saç döküldüğü zaman daha azı görünür.”

Etiketler: Saçı kazımak


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