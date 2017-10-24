Sadece diyetle bir yılda 76 kilo verdi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ulucak’ta yaşayan 34 yaşındaki Havva Özkan, zaman içerisinde kilo almaya başladı. 183 kiloya ulaşınca meraklı bakışlardan uzak kalmak için markete dahi gidemediğini söyleyen Özkan, ameliyatla kilo vermeye karar verdi ancak ameliyatın risklerini duyunca büyük bir azimle diyet yapmaya başladı. Geçen yıl Diyet ve Beslenme Uzmanı Metin Bodur’a danışan Özkan, bir yılda 76 kilo vererek 183 kilodan 107 kiloya düştü. Hedefinin 90 kilonun altına düşmek olduğunu belirten Özkan, "Çevremdeki insanlar hep bana acıyordu. Markete, pazara gittiğimde herkesin gözü benim üzerimdeydi. Ben de utanıyordum. Öyle olmayı ben de istemezdim. Fotoğraf çektirmeyi hiç sevmezdim. Aynaya baktığımda görüntümü beğenmiyordum. Pantolon giyemediğim için hep bol şalvarlar giyiyordum. Hayattan kopmuştum. Ameliyat olmaya karar verdiğimde ölümcül sınıf obez olduğum söylendi ve ameliyatın risklerinden bahsedildi. Ölüm ve yaşam arasındaydım, ben de diyetle zayıflayarak yaşamı tercih ettim" diye konuştu.

"Yeniden doğdum”

"İstediğiniz zaman olmayacak diye bir şey yok” diyen Özkan, geçirdiği kötü zamanları artık hatırlamak istemediğini söyledi. Kilolu dönemlerinden kalan az sayıda fotoğrafı olduğunu ve artık bol bol fotoğraf çektireceğini ifade eden Özkan, “Allah’a şükür bugünleri de gördüm. Şimdi bol bol fotoğraf çektireceğim. Artık pazara da markete de rahat gidiyorum. Eskiyi hatırlamak istemiyorum. Artık eski Havva yok, yeni Havva var. Yeniden doğdum” ifadelerini kullandı.

“Çocuğu olmuyor, eşi boşar dediler”

Havva Özkan’ın zayıflama sürecinde en büyük destekçisi ise eşi oldu. 16 yıllık evli olan Özkan, kucağına alacağı bebeğin hayalini kurduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Eşim bana bu süreçte çok destek oldu. Kısıtlı imkanlarımızla zayıflamam için her şeyi yaptı. Kilo sebebiyle evde iş yapamadığım günler hep bana yardımcı oldu. 16 yıldır evliyim ve henüz çocuğumuz yok. Etrafımızdakilerin ‘Çocuğu olmuyor diye eşi onu boşar’ dediğini bile duydum ama eşim her zaman ‘Önce senin sağlığın’ dedi. İnşallah çocuğumuzu da kucağımıza alırız. Çevremdekiler şimdi nasıl zayıfladığımı soruyorlar. Bazıları mide küçültme ameliyatı olduğumu konuşuyormuş ama bu kiloyu sadece diyet yaparak verdim. Metin Bey beni hiç aç bırakmadı. Sağlıklı beslenmeyle 76 kilo verdim, daha da vereceğim. Bazı yiyecekleri canım çekti ama kokusuyla yetinmeyi bildim.”

"Güçlü, yapıcı ve azimli”

Havva Özkan için “Güçlü, yapıcı ve azimli” diyen Diyet ve Beslenme Uzmanı Metin Bodur da, “Havva Hanım çok önemli bir noktada viraj aldı. Anlayışla ve sabırla süreci devam ettirdi. Bunun kısa süreli bir çözüm değil, uzun vadeli bir çözüm olduğunu bilerek yola çıktık. Haftalık diyet programlarımızı belirliyoruz. Sağlıklı ve dengeli beslenme yolculuğumuz devam ediyor. Hedefimiz 90 kilonun altına düşmek ve ben bundan sonrasının çok daha kolay olacağını biliyorum. Havva Hanım zayıfladıkça daha pozitif bir bakış açısına sahip oldu” dedi.

Estetik için yardım talep etti

Havva Özkan, 76 kilo verdiği için vücudunda sarkmalar olduğunu söyleyerek, “76 kilo verdiğim için ister istemez vücudumda sarkmalar meydana geldi. Ne kadar spor yapsam da çözüme ulaşamadım. Bir plastik cerrahın yardımını bekliyorum” diye konuştu.

Ceren Atmaca - Halil Karahan