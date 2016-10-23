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Sadık Karakan Türkiye Hokey Federasyon Başkanlığına seçildi

Türkiye Hokey Federasyonu 4. Olağan Mali ve Genel Kurulu delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Sadık Karakan Türkiye Hokey Federasyon Başkanlığı'na seçildi.

Sadık Karakan Türkiye Hokey Federasyon Başkanlığına seçildi

23 Ekim 2016 13:41

Tek liste halinde gidilen seçimlerde 162 oyla başkan seçilen Sadık Karakan’a Gaziantep’ten önemli destek verildi. Gaziantep'te faaliyet gösteren kulüplerin de katılımıyla gerçekleştirilen seçimlerde yönetim kurulunda iki Gaziantepli iş adamı da yer aldı.

"2017 yılında projelerle gündeme geleceğiz"
Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ve bur süreçte birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan yaptığı teşekkür konuşmasında sporun ülke tanıtımı için büyük önem taşıdığını ve uluslararası arenalarda ülke tanıtımının da başarıyla yapılacağını ifade etti. Hokey sporunun olimpik spor dalları arasında yer aldığını da hatırlatan Başkan Karakan Türkiye'nin her noktasında bu sporun geliştirmesi ve özellikle okul sporları içerisinde de büyük talep görmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Yönetim kurulu üyeleri arasında asil yedek kavramını kaldırdığını ve bütün yönetim kurulu üyelerinin yedeklerle birlikte asil üye olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Sadık Karakan yeni yönetim kuruluyla birlikte 2017 yılında önemli çalışmalara imza atacaklarını ve projeleriyle gündeme geleceklerini sözlerine ekledi.

Kaplan ve Bostan yönetim kurulunda
Türkiye Hokey Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine seçilen Gaziantep Polis Gücü Spor Başkanı Mehmet Kaplan’da federasyon olarak Gaziantep'te yeni bir sürecin başladığını ve hokeyin kent genelinde özellikle okullarda yaygınlaştırılması ve alt yapının bu kurumlarda yetiştirilmesi yönünde önemli çalışmalara imza atılacağını belirterek, 2017 yılında dünyanın bu spor dalıyla da Türkiye'yi konuşacağını söyledi. Yeni yönetim kurulu başkanı Sadık Karakan’ı kutlayan Başkan Kaplan yönetime de başarılar diledi.

"Gaziantep için spor adına önemli bir gurur"
İş Adamı Şevki Bostan, Gaziantepli bir ismin Türkiye Hokey Federasyon Başkanlığı'na seçilmiş olmasının kent için önemli bir vizyon oluşturacağını ifade ederek, “Son dönemlerde Gaziantep böyle güzel haberlere hasret kalmıştı. Gaziantepliler sadece ekonomi ve sanayi alanında değil sosyal, kültürel, sanatsal ve özellikle sportif alanlarda da ulusal ve uluslar arası güç kazanmaya ve buradaki vizyonlarını geliştirmeye devam etmektedir. Uzun süredir birlikte sportif faaliyetler gösterdiğimiz değerli dostumuz Sadık Karakan’ın federasyon başkanlığına yeniden seçilmesi bizler gibi bütün Gaziantepliler içinde onur kaynağı olmuştur. Spor, barış ve kardeşliğin pekişmesi kadar birlik ve beraberliğin sağlanmasında da önemli bir etkendir. Hokey’in ülke genelinde yaygınlaştırılması için elimizden gelenleri yapacağız” dedi.

Hokey Federasyonu yeni yönetim kurulu başarıya odaklanacak
Yapılan Türkiye Hokey Federasyonu seçimlerinde Sadık Karakan başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
"Bayram Yüksel, Recep Ali Er, Yusuf İzzet Karaman, Caner Erim, Mahir Oktay, Ahmet Buran, Gürhan Aygün, Mehmet Kaplan, Mehmet Yaman, Ömer Yakar, Mevlüt Uluçamlıbel, Mustafa Arslan, Efdal Emre Çakır, Samet Karagöz, Şevki Bostan, Nahsen Şimşek, Seyit Ahmet Kanık, Mehmet Sefil, Ali Çolak, Fahrettin Özdemir, Celal Akarçay, Çetin Norman, Hasan Dişkaya, Bülent Kantar, Oktay Şensoy, Kemal Özkoç, Sezgin Özdin, Fatih Hüsnü Berberoğlu, Denetim Kuruluna ise Mustafa Şeref Gökdemir, Mehmet Ay, İsmail Bilici, Hikmet Eke, seçilirken disiplin kuruluna da Av. Ertan Demirezen, Avukat Arzuman Azaflı, Av. Mehmet Mermer, Av Demir Akyüz, Av Muhammet Abdullah Konar, Av Betül Ayrancı, Av Eray Gülücü, Av Birol Taş, Av Birkan Bulut ve Av Kazım Pak." 

Etiketler: Sadık Karakan


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