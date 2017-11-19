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Safet Susic: 'Artık gol yeme ile ilgili daha az sorunlarımız var'

Süper Lig’in 12. haftasından sahasından Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Safet Susic, "Son iki haftada sistemimizi değiştirdik ve 2 ön libero ile oynadık. Artık gol yeme ile ilgili daha az sorunlarımız var" dedi.

Safet Susic: Artık gol yeme ile ilgili daha az sorunlarımız var

19 Kasım 2017 17:26

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Malatyaspor galibiyetinden dolayı oyuncularını kutladı. Susic, "Önceden de tahmin ettiğimiz gibi çok zor bir maç oldu. 7-8 oyuncumuz vardı ki onlar geçen hafta milli takımlarına gitti. Aynı zamanda hesaplamadığımız Junior Fernandes sakatlığı vardı ve bu yüzden bu maçın zor geçeceğini biliyordum. Oyuncularıma devre arasında kazanamazsanız da kaybetmeyelim diye telkinde bulundum. Büyük şans ve güzel bir gol ile kazandık. Bundan sonra aşağıya değil de biraz daha yukarıya bakıp hedeflerimizi ona göre düzenlememiz gerekir. İleriye daha iyi rahat bakacağız" dedi.

“Biraz sistemde değişiklik yaptık”

Sakatlanan oyuncularının da olduğunu sözlerine ekleyen Boşnak teknik adam Susic, "Biliyorsunuz geçen hafta Fernandes, bu maçta da Taha ve Vagner Love'ın sakatlıkları var. Umut ediyorum bir an önce takıma katılırlar. Çok büyük ara vermemelerini umuyorum. Biraz sistemde değişiklik yaptık. Daha önce tek ön libero sistemle oynuyorduk, şimdi iki ön libero ile Taha ve Fofana ile oynuyoruz. İkisi de mücadeleci ve top kapmayı iyi bilen oyuncular. Bu yüzden gol yeme ile alakalı daha az sorunlarımız var" diye konuştu. 

Erdal Anak

 

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