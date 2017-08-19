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Safet Susiç: 'Geçen hafta ve bu hafta çalınan penaltılar sürpriz oldu'

Aytemiz Alayaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Senelerce Türkiye’de çalıştım. Hakemler için konuşmadım. Geçen hafta ve bu hafta çalınan penaltılar sürpriz oldu. Bu penaltı kararları da skora yansıdı” dedi.

Safet Susiç: Geçen hafta ve bu hafta çalınan penaltılar sürpriz oldu

19 Ağustos 2017 23:06

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Bursaspor’a deplasmanda karşı karşıya gelen Aytemiz Alanyaspor 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, “Bursaspor’u tebrik ediyorum. Bizden iyi oynadılar 2-0 öne geçtiler 2.yarı biz daha iyi oynadık pozisyonlar bulduk ve 2-2’yi yakaladık. Öne de geçebilirdik. Maalesef bu maçı da kaybettik. Senelerce Türkiye’de çalıştım. Hakemler için konuşmadım. Geçen hafta, bu hafta da çalınan penaltılar sürpriz oldu. Bu penaltı kararları da skora yansıdı. Maça gelirken 1 puanı düşünüyorduk. İlk yarı korkak oynadık, geri çekildik. Geri pas yaptık, hücuma çıkamadık. İkinci yarı risk aldık. Maçı 2-2’ye getirdik. Son dakika golüyle kaybettik. Bursaspor’un kazanması gerektiğini biliyordum. Bizden fazla istediler. Gol atamazlarsa üzerimize gelecekti boşluk bulacaktık. 2 gol üst üste gelince risk almadılar” şeklinde konuştu. 

Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: ALANYASPOR, Bursaspor


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