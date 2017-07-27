Sağanak yağış geliyor| 27 Temmuz 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, batı bölgelerde 3 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile İç Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 38

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor) 32

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ilçeleri parçalı bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 32

Samsun: Az bulutlu 29

Trabzon: Az bulutlu ve açık 32

Erzurum: Az bulutlu ve açık 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41