Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Malatya’nın batı ilçelerinde ve merkez, Battalgazi, Kale, Pütürge, Doğanyol ilçelerinde akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağı belirtildi. Hava sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan rüzgarın bölge genelinde değişik yönlerden orta kuvvette, yağış öncesinde ve yağış anında güneybatılı yönlerden yer yer ve kısa süreli kuvvetli esmesi bekleniyor.