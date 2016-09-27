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Sağlığınız için 'hayır' demeyi öğrenin

Uzmanlar, depresyon, anksiyete, yeme bozukluğu, panik atak, içe kapanıklık, evlilik, ikili ilişki sorunları gibi pek çok belirtinin kökeninde sınır koyamamak, 'hayır' diyememek gibi davranışlar yer alabildiğini söyledi.

Sağlığınız için hayır demeyi öğrenin

27 Eylül 2016 10:34

Çocukluktan itibaren yakın çevrenin isteklerine karşı çıkmanın yanlış ve bencillik olduğunun öğretilmesi sebebiyle kişilerin genellikle kendilerini korumaları gerektiği anlarda 'hayır' cevabını veremediğini ifade eden Acıbadem Bursa Hastanesi’nden Psikolog Deniz Erden, "Bu sebeple pek çok kişinin psikolojisi istemsiz şekilde olumsuz etkilenebiliyor. Kişiler genellikle karşısındakinin duygularını incitmekten, cezalandırılmaktan, kötü ve bencil bir kişi olarak tanımlanmaktan, mevcut yaşam düzeninin bozulmasından, vicdansız olarak adlandırılmaktan veya etrafındaki kişileri kaybetmekten endişe duyduğu için kendisinden istenilen herhangi bir şeye karşı ‘hayır’ cevabı veremiyor. Çevresindekilerle uyumlu bir ilişki yürütmek uğruna ‘hayır’ cevabı veremeyen kişiler bir süre sonra kendisine ve hayır diyemediklerine karşı kızgınlık ve öfke duymaya başlıyor. Kişinin kendisine duyduğu öfke kendi benlik saygısını olumsuz etkilerken, karşıdaki kişilere duyduğu kızgınlık, ilişkilerde araya mesafe koyma, alakasız başka konularda öfke patlamalarında bulunma veya çevremdeki insanlar beni sevmiyor, değer vermiyor gibi olumsuz düşünce kalıplarının gelişmesine yol açıyor. Ardından depresyon, panik atak, takıntılı düşünceler gibi psikolojik şikayetler başlayabiliyor" diye konuştu.

Psikolog Deniz Erden, “Çevrenizdeki kişilerin sorumluluklarını üstlenmesini istiyorsanız, ‘sınır’ kavramını öğrenmeli ve uygulamaya koymalısınız. Kişilere ‘hayır’ cevabı verilmedikçe talep ve isteklerinin bir sonu olmayacağını unutmamalısınız. Dışarıdan gelen talep ve isteklere hayır demeyi öğrenmek kadar kişinin kendisini de sigara, alkol gibi zararlı istek ve alışkanlıklar konusunda durdurabilmesi önem taşıyor. Bu çerçevede kişinin kendisine 'hayır' demesi ile irade ve özgüveni de olumlu yönde etkiliyor. Burada kazandığı beceriyi dış dünyadaki insanlara karşıda uygulayabiliyor ve onlara ‘hayır’ demesi daha kolay oluyor. Özellikle ebeveynleri çocuklarına ‘hayır’ demek konusunda küçük yaşlarda öğrenmek önem taşıyor. 'Hayır' demeyi öğrenmeyen çocukta, ileride görülebilecek pek çok sorumsuz davranışın temeli atılmış oluyor” dedi. 

Etiketler: sağlık


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