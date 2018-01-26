Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehit ve yaralı sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Harekatta durumu ağır olan askerin olmadığını belirten Demircan, 130 yaralının 82'sinin taburcu edildiğini belirtti.

Demircan, harekatta 14 kayıp olduğunu belirterek, "3 tanesi bizim askerimiz, 11 tanesi ÖSO mensubu" diye konuştu.

115 hamile çocuk skandalı...

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ortaya çıkan 115 hamile çocuk skandalına ilişkin, "Soruşturmayla ilgili rapor henüz tamamlanmadı. İncelemeler devam ediyor ve hukukun gereği yerine getirilecek" dedi.