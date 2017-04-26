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Sağlık Bakanı Akdağ’dan “SMA ilacı” ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili açıklama yaptı. Akdağ, “Durumları müsait olan hastaları bu ilaçları kullanmak üzere firmayla görüştük. Zannediyorum 10 ile 20 arasındaki bebeğe bunlar kullanılacak” dedi.

Sağlık Bakanı Akdağdan “SMA ilacı” ile ilgili açıklama

26 Nisan 2017 13:33

Sağlık Bakanı Recep Akdağ katıldığı 3’üncü Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi’nin ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Recep Akdağ, SMA hastalığı ile ilgili bir soru üzerine açıklamalarda bulundu. Akdağ, “Belli bir grup sayıdaki hastayı Erken Erişim Sistemi dediğimiz bir sistemle durumları müsait olan hastaları bu ilaçları kullanmak üzere firmayla görüştük. Zannediyorum 10 ile 20 arasındaki bebeğe bunlar kullanılacak. Zaten durumu müsait olan bebek sayısı da çok fazla değil. Bize bilimsel komisyonların getirdiği ölçütlere göre. Şuanda durum bu şekilde” ifadelerini kullandı.

SGK’YA TEŞEKKÜR

Bakan Akdağ, daha sonra sorulan bir soru üzerine tip 1 diyabetlerde ellerin delinmeden kan şekeri ölçen aletle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akdağ, “Pompa dediğimiz bu cihazların kullanımını Sosyal Güvenlik Kurumu’muz çok yerinde bir kararla geri ödeme sistemlerini aldı. Dolayısıyla burada bir sorun yok. Pompa ödendiğinde bütün sensörü her şeyi ödenmiş oluyor. Bunun dışında yeni geliştirilen, etkinliği kanıtlanamamış ürünler var. Bir firmanın ürünü var. Piyasaya çıkarılmış bir ürün değil, kendi politikaları doğrultusunda internetten satışını yapıyorlar. Bu hususta Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapabileceği bir şey de yok. Sosyal Güvenlik Kurumu her alanda olduğu gibi halkımızın, çocuklarımızın sağlığı için son derece yerinde ve cömert bir tavırla bu pompaların tip 1 diyabetlerde çocukların kullanımına fırsat verdi. Bir çocuk hekimi olarak da buna çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hasibe Karadağ - Mehmet Başa 

Etiketler: Sağlık Bakanı Recep Akdağ, SMA hastası çocuklar, sma ilacı


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