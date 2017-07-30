Sağlık Bakanı Demircan: 'Sağlıkta ikinci dönüşüm dönemine giriliyor'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bir dizi programa katılmak için geldiği memleketi Samsun'da AK Parti İlkadım ilçe Başkanlığına ziyarette bulundu. Sağlıkta Türkiye'yi ulaştığı noktadan daha da yukarılara taşıyacaklarını belirten Bakan Demircan, önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık kurumunun hayatın her anında hizmete devam ettiğini belirten Demircan, "Bu hizmetleri daha yukarılara taşımak, Türkiye'deki sağlık standardını daha yukarılara taşımak için milletimize hizmet etmek için bu göreve getirilmiş bulunuyoruz. Sorumluluğumun ağır olduğunun bilincindeyim. Sağlık konusunda Türkiye genelinde bir beklentinin olduğunu görüyorum. Bu bize daha fazla sorumluluk yüklüyor. Gecemizi gündüzümüze ekleyeceğiz 7/24 değil, 7/25 çalışmak zorundayız. Türkiye'deki sağlık hizmetleri belli bir seviyeye gelmiştir. Milletimizin karşısında yüzümüzü ak eden hizmetlerden birisidir. Sağlıkla ilgili Türkiye'de elbette bir takım problemler vardır. Biz şuanda tespitlerimizi yapıyoruz. Çok dinamik bir hizmet alanı. Bir vatandaşımız hizmete ulaşamazsa biz kendimizi sorumlu tutarız. En son bir dağcı kardeşimiz Kaçkar Dağları'nda 3500 metre rakımda düşerek ayağını kırdı. Biz ona ulaşmak için sabaha kadar olayı takip ettik. Bu sabah oradan alındı. Bizim ve Silahlı Kuvvetlerin helekopterleri yanaşamadı oraya. Karayoluyla ulaştık oraya ve kendisi sağlıklı bir şekilde tedaviye alındı. Böyle bir hizmet. Alan tanımıyor, zaman tanımıyor, mekan tanımıyor. Böyle bir hizmette sıkıntılı noktalar gelirse önümüze üzerimize düşeni yapacağız. Sağlıkta Türkiye'nin gelmiş olduğu seviye başarılı bir seviye. Bu seviyeyi burada bırakmak noktasında değiliz. Bunu daha yukarıya taşıyacağız. Bunun için sağlıkta ikinci dönüşüm dönemi başarılı bir şekilde başlamış ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam ediyor. Şehir hastanelerinin başını çektiği, lokomotifliğini yaptığı sağlıkta ikinci dönüşüm dönemine giriliyor. Bizde bu noktada üzerimize düşeni yapacağız. Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada parmakla gösterilen ve örnek alınan bir sağlık merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Türkiye sağlık donanımını kendisi üretmek zorunda"



Sağlıkta yönetim açısından değişiklik yaptıklarını belirten Bakan Demircan, "Türkiye genel olarak merkezi yönetimde 16 Nisan'da büyük bir değişiklik yaptık. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik. Bu sisteme çok uygun bir şekilde sağlıkta da çok başlılığı ortadan kaldıracak yeni düzenlemeyi yapıyoruz. Bunun da etkilerini hep birlikte göreceğiz. Türkiye sağlığa yaptığı büyük yatırımları gerçekleştirirken sağlık alanında kullandığı donanımları kendisi üretmek zorundadır. Türkiye'de bu hem döviz kaybının önüne geçer, hem istihdam üretilir hem de teknoloji üretimini sağlar. Biz bu işi bir yere getirmişiz ama bunu bulunduğu yerden daha ileriye taşımak için ciddi bir şekilde Türkiye'deki sağlıkla ilgili malzemelerin Türkiye'de üretilmesi için elimizden gelen gayreti sonuna kadar yapacağız" diye konuştu.



Konuşmanın ardından Sağlık Bakanı Demircan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere AK Parti İlçe Başkanlığından ayrıldı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Hasan Basri Kurt, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Adnan Varol ve teşkilat mensupları katıldı.

Kenan Akyüz