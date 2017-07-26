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Sağlık Bakanlığından tedavi amacıyla yapılan yardım kampanyalarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, valiliklere yurt içi veya yurt dışında tedavi amacıyla yapılan yardım kampanyası müracaatlarında hastalarla ilgili bilgilerin Sağlık Bakanlığı ile ivedilikle paylaşılacağını bildirerek, “Bakanlığımızdan tedavi imkanları ve geri ödeme kapsamı konusunda uygun görüş alındıktan sonra kampanya taleplerine gerekli izinler verilecektir” denildi.

Sağlık Bakanlığından tedavi amacıyla yapılan yardım kampanyalarına ilişkin açıklama

26 Temmuz 2017 16:10

Sağlık Bakanlığı, son günlerde medyada Türkiye’de tedavi imkanı veya geri ödemesi olmadığı söylemleriyle veya etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmamış deneysel tedavi yöntemleriyle bazı vatandaşların yurt içi veya yurt dışında tedavilerinin sağlanması için valiliklerin izni ile kişi veya kuruluşlar adına çok sayıda yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Hastalıklar ve bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi yöntemleri, ülkemizdeki tedavi imkanları ve geri ödeme kapsamı konularındaki bilgi eksikliğine bağlı olarak başlatılan kampanyalarla, hastaların yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurum veya kuruluşlara yönlendirilmesi sonucunda hasta mağduriyetlerinin ortaya çıkabildiği, ayrıca basın-yayın ve sosyal medyada bu kampanyalardan bilgi kirliliği içerecek şekilde bahsedilmesi, ülkemizin sağlık alanında ulaşmış olduğu seviye ve sağlık hizmet sunumunun ve sosyal güvenlik uygulamalarının kapsayıcılığı hakkında negatif algı oluşturacak tereddütlere neden olabilmektedir. Bu kapsamda yurt içinde veya yurt dışında tedavi amacıyla yardım kampanyası başlatma talebinde bulunan hasta, vatandaş, kuruluş veya derneklere ülkemizdeki tedavi ve ödeme imkanları ve vaat edilen tedavi yöntemlerinin bilimsel geçerlilikleri tam anlamıyla değerlendirilmeden kampanya başlatılmasına izin verilmesi, hukuk dışı uygulamalara ve hasta mağduriyetlerine sebebiyet vereceğinden uygun görülmemektedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, valiliklere yurt içi veya yurt dışında tedavi amacıyla yapılan yardım kampanyası müracaatlarında hastalarla ilgili bilgilerin Sağlık Bakanlığı ile ivedilikle paylaşılacağı bildirilerek, “Bakanlığımızdan tedavi imkanları ve geri ödeme kapsamı konusunda uygun görüş alındıktan sonra kampanya taleplerine gerekli izinler verilecektir” denildi. 

Goncagül Özcan


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