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Sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Bitlis 112 Acil Servis ekibi, kış mevsimi nedeniyle zor şartlar altında hizmet verirken, asılsız ihbarlarla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi

02 Şubat 2017 09:53
Sağlık ekiplerinin zorlu kış mesaisi - Tıkla İzle

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis’te, sağlık ekibi vakalara gerek yürüyerek gerekse paletli ambulanslarla ulaşıyor. Ocak ayı içerisinde yaklaşık 150 ücra köydeki vakalara giden sağlık ekibi, metrelerce karı bazen kendi araçları ile bazen de ya İl Özel İdaresi ya da UMKE ile birlikte koordineli çalışarak aşıyor. Bugüne kadar gittikleri tüm hastaları hastaneye yetiştirmeyi başaran sağlık ekibi, asılsız ihbarlardan dert yanıyor. Kış mevsiminde çalışma şartlarının yaz aylarına göre daha zor ve meşakkatli olduğunu söyleyen sağlıkçılar, asılsız ihbarlar yüzünden gerçek vakaları kaçırma gibi ihtimallerinin olduğunu da belirttiler.

Bitlis 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mahmut Konyar, kentin kırsal bir bölgede olması nedeniyle kış şartlarında hastalara ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Konyar, “Kış ayında olduğumuz için yer yer 2 ve 3 metre kar olan yerlerde hastaları kurtarmaya çalışıyoruz. Kış şartlarında günde yaklaşık 2 bin çağrı düşmektedir. Maalesef bazen bunlar bizleri üzüyor, ama gerçek vaka olarak 100 ile 150 arası çıkıyor. 112 ekibimiz UMKE ile kış aylarında ortaklaşa çalışmalar yürütüyor. Özel kapsamlı bir ambulansımız var, bu ambulansımız kendisi yolları açıp bir şekilde gidebiliyor. Hem ambulans hem de kepçe görevi görebiliyor. Ayrıca 3 tane Mutki, Hizan ve merkezde olmak üzere kar paletli ambulansımız var. Ayrıca toplam 20 tane de aktif halde olan normal ambulansımız mevcuttur" diye konuştu.

“Köy yollarını açtırmak amacıyla asılsız çağrılarda bulunuluyor”
Kış mevsimi nedeniyle 112 Acil Servis ve UMKE olarak paletli ambulansları günlük olarak ortalama 10 defa kullandıklarını ifade eden Dr. Konyar, "Şu ana kadar çok şükür gittiğimiz vakaların bir veya ikisi asılsız çıktı. Bölgemizde maalesef şöyle bir uygulama var, köy yollarını açtırmak amacıyla asılsız çağrılarda bulunuluyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bir olay vardı, bununla ilgili valiliğe zaten tutanağımızı ilettik. O kişi ve kişiler hakkında valilik gerekli yasal işlemleri gerçekleştirecektir. 2017 Ocak ayı itibari ile ortalama 150 civarı uç köylerde vakalarımız oldu. Bu sayının yüzde 20 ile 30 civarına yürüyerek ya da kar paletli ambulanslarımızla ulaştık" ifadelerini kullandı.

112 personellerinden Zeynep Çağlar ise, asılsız ihbarların içinde genelde çocukların olmadık şeyler için aradıklarını belirtti. Çağlar, "Kış aylarındayız, çalışmalarımız bir hayli zor şartlarda oluyor. Hal böyle olunca ve asılsız ihbarlarda olunca gerçek vakaya ulaşamıyoruz" şeklinde konuştu. 

Etiketler: kar, sağlık


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