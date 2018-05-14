Sağlık farkındalığı için ilk defa tüm Türkiye kitap yazdı

Kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Kontinans Derneği öncülüğünde, Ontex Canped markası sponsorluğunda ve proje temsilcisi ünlü sanatçı Nergis Kumbasar ile 2017 yılında hayata geçirilen, 'Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen' projesi kapsamındaki kitap imza etkinliğinde yazarlar okuyucularla buluştu.

Hayatta kaçırılan anlar ve keşkelerin toplandığı kitap projesi için aralarında Seyfi Dursunoğlu, İsmail Hacıoğlu, Yılmaz Vural ve Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü isim hikayesini anlatırken, projede Türkiye genelinden seçilen toplam 85 hikaye yer aldı. Libros Yayıncılık etiketiyle çıkacak 'Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen' isimli kitabın geliri ise Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'ne (KASDER) bağışlanacak.

Nergis Kumbasar ve Onur Büyüktopçu okurlarla buluştu

Proje temsilcisi Nergis Kumbasar'ın katılımıyla birlikte moderatörlüğünü Onur Büyüktopçu'nun yaptığı imza etkinliğinde sırasıyla Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Kontinans Derneği Geçmiş Dönem Başkanı ve halen yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Oktay Demirkesen, Ontex Türkiye Medikal Pazarlama Müdürü Can Aydınlık ve projeye hikayeleriyle destek veren yazarlar konuştu.

"Türkiye'de 2,7 milyon kadın idrar kaçırma sorunu ile karşı karşıya"

Projenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Türkiye'de 40 yaş ve üzeri her 4 kadından biri (2,7 milyon kadın) idrar kaçırma sorunu ile karşı karşıya. Dünyada 400 milyon, Avrupa'da ise 50 milyon kişi idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Ancak özgüven eksikliğine ve kişinin hayattan soyutlanmasına neden olan idrar kaçırma sorununa yeterince çözüm aranmıyor. İdrar kaçırma kadınlarda daha sık görülen bir problemdir. Türkiye'de yapılan bir çalışmada, kadınlarda idrar kaçırmanın erkeklere nazaran 4 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Dünyada ve Türkiye'de idrar kaçırma sorunu her yıl artmaktadır" dedi.

Bu projeye neden başladıklarını ise Prof. Dr. Oktay Demirkesen şöyle özetledi; "Kitabımızı bu problemi yaşayan kişilerle yaşamayan kişilerin ortak noktası olan 'Hayatı kaçırmak' olgusundan yola çıkarak tüm Türkiye ile birlikte kaleme aldık. Bu kitapla amacımız, idrar kaçırma sorunu yaşayan kişilere bir nebze de olsa yalnız olmadıklarını hissettirebilmek, bu konunun utanılacak bir konu olmadığını ve idrar kaçırma sorunundan kurtulmanın bir yolu yani bir tedavisi olduğunu kamuoyuna duyurabilmektir".

"Tüm Türkiye farkındalık için bir kitapta buluştu"

Ontex Türkiye Medikal Pazarlama Müdürü Can Aydınlık, farkındalık projesiyle herkes tarafından bilinen ama dile getirilemeyen idrar kaçırma sorununa karşı, hep birlikte büyük bir farkındalık oluşturma bilinci ile bir araya geldiklerini belirterek, "Farkındalık projesi kapsamında yıl sonuna kadar pek çok iletişim kanalından 40 yaş ve üzeri tüm kadınlara ulaştık ve bu konudaki algıları bir nebze de olsa değiştirmeyi hedefledik. Özellikle idrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin bu konuda yalnız olmadıklarını hatırlatmak ve en önemlisi de bu sorunu yaşayan kişilere çözüm yolları olduğunu anlatabilmek adına tüm Türkiye'den çok çeşitli hikayelerle bu projeyi hep birlikte hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Nergis Kumbasar, "Bu kitapta yaşanmışlıkların içinde kendimizi bulacağız"

Farkındalık projesinin temsilcisi Nergis Kumbasar, bir kadın ve bir sanatçı olarak bu sorunu yaşayan kadınlara destek olabilmenin kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade ederek, "Bu kitap bizlere, eğer istersek hep beraber çok güzel bir çalışmayı hayata geçirebileceğimizin bir kanıtı niteliğinde. Bizleri yalnız bırakmayıp, hikayelerinizle çağrımıza cevap verdiğiniz için ve bugün burada bu heyecanı bizlerle yaşadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hikaye toplama sürecinde tam 2 ayda 300'e yakın hikaye elimize ulaştı" dedi.

Ünlü sanatçı, kitabın hayatta kaçırılan bir an ya da keşkeleri konu aldığını kaydederek, "Yaşanmış hikayeler sizleri bambaşka dünyalara götürürken aslında ne kadar çok ortak noktamız olduğunu da gözler önüne seriyor. Sayfaları çevirirken kimi zaman hüzünlenecek, kimi zaman gülecek, kimi zaman da ders çıkaracağınız hikayelerle karşılaşacaksınız. Bu kitabın yazarları yani bizlerin, belki de daha önce hiç kimseye anlatamadığı anlarına misafir olacak ve o yaşanmışlıkların içerisinde kendimizi bulacağız. Kitabımızda yer alan, yüreğini, samimiyetini ve desteğini esirgemeyen kıymetli; Seyfi Dursunoğlu, Onur Büyüktopçu, Ayşegül Domaniç Yelçe, Ayşenur Arslan, Metin Uca, Enver Aysever, İsmail Hacıoğlu, Çiçek Dilligil, Doğukan Manço, Açelya Akkoyun, Yılmaz Vural, Orhan Ertanhan, Bekir Aksoy, Ceyhun Yılmaz, Haktan Akdoğan, Metin Zakoğlu, Tuğba Özerk, Ragga Oktay, Seda Demir, Can Gox, Nezihi Tosuncuk, Türkan Varol, Serap Özaksoy, Musa Çözen, Ali Gültiken, Ali Sami Alkış, Oğuz Tongsir, Turgay Kıran’a ve değerli halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve imza törenimize hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Nergis Kumbasar okurlarla birlikte dans etti

Açılış konuşmasının ardından dans öğretmeni Akay Üstünel tarafından idrar kaçırma problemine özel olarak hazırlanan dans koreografisini, 4 kadından oluşan bir dans grubu sahneledi. İzleyicilerin arasından sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak ilginç bir dans gösterisine imza atan ekibe, okurlar ve proje temsilcisi Nergis Kumbasar da sahnede eşlik etti. Dans gösterisinin ardından etkinlik, kitap imza töreni ile sona erdi.