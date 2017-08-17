Sağlık-Sen Başkanı Memiş: "Bu teklif büyüyen Türkiye'nin şartlarına uygun bir teklif değil"

14 Ağustos'ta hükümetten toplu sözleşmelere ilişkin 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 3+3 teklif gelirken, Memur-Sen bu teklifi müzakere edemeyeceğini belirtmiş ve masadan kalkmıştı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, cep telefonlarının açık olduğunu, hükümetin yeni bir teklif sunması halinde görüşmelere devam edebileceklerini söylemişti.

Konuya ilişkin Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş de İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Aileleriyle birlikte toplamda 20 milyon kişiyi ilgilendiren 4. Dönem Toplu Sözleşme masasına Memur-Sen'in 11 sendikayla oturduğunu ancak gelen teklifin beklentinin çok altında olduğunu ifade eden Başkan Memiş, "Bu anlamda da teklife kapalı olduğumuzu belirterek cevabımızı verdik" dedi.

"Teklif, memurları hayal kırıklığına uğrattı"

Memur-Sen olarak verilen teklifin 2018 yılı için yüzde 10+6, 2019 yılı içinse yüzde 10+8 olduğunu dile getiren Başkan Memiş, gelen teklifin yüzde 3+3 şeklinde olduğunu ifade ederek, "Bu teklif hem sahanın beklentilerini karşılayacak bir teklif değil, hem de büyüyen Türkiye'nin şartlarına uygun bir teklif değil. Toplamda 20 milyon kişinin beklediği bu toplu sözleşmeye böyle bir teklifle gelinmiş olması, memurları hayal kırıklığına uğrattı. Bundan sonraki süreçlerde eminim ki yeni teklifler gelir ve hükümetimiz beklentilere cevap verir. Bu anlamda müzakerelerimiz devam ediyor. Biz her zaman Türkiye'nin, ülkemizin yanındayız ama bu ülkeyi kalkındıracak kamu çalışanlarının da güçlenmesi için hükümetin daha makul ve mantıklı taleple karşımıza gelmesini umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına ilişkin talepler

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Memiş, 4/B, 4/C, vekil ebe-hemşire, kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları ve ek ders karşılığı görev yapan meslek elemanlarına kadro talebinin takipçisi olduklarını kaydetti. Gelir vergisi nedeniyle oluşan kayıpların telafi edilmesini de istediklerini belirten Memiş, özel hizmet tazminatlarının 15 puan, ek göstergelerin de 600 puan artırılmasının talepleri içinde yer aldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, üniversite hastanelerinde ve Adli Tıp Kurumunda çalışanların döner sermaye tavan ek ödeme oranları ve katsayılarının artırılmasının da öncelikli talepleri içinde yer aldığını söyleyen Memiş, sağlık çalışanlarının iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammının da 2 bin puan artırılması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarına sosyal hizmet tazminatı ödenmesini de istediklerini söyleyen Memiş, "Bunun yanı sıra süt izni, ölüm izni, babalık izni ve evlilik izninde döner sermayeden kesinti yapılmamalı. Hekim dışı sağlık personeline de icap nöbet ücreti ödenmeli. Aile hekimliğinde çalışanların yıllık izninde ücretleri kesilmemeli ve geçici görevlendirilen aile sağlığı çalışanlarının ücretleri artırılmalı. İstanbul’da görev yapanlara 30 puan ek özel hizmet tazminatı verilmelidir. 4/C'lilerin ek ödemeleri artırılmalı" ifadelerini kaydetti.

Memiş son olarak, çalışanları Kurban Bayramı'na mutlu bir şekilde girmelerini sağlamanın gayesinde olduklarını dile getirerek, "Bu mücadelede başarılı olacağımıza inanıyorum, başarılı olamazsak da yeri geldiğinde meydanlara ineceğimizi ifade ediyorum" dedi.

Yağmur Yıldız - Mustafa Apaydın