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Sahibini hastane bahçesinde bekleyen köpekten insanlık dersi

Zonguldak'ta 57 yaşındaki Murat Kahveci, geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavisini sürdürürken adını "Bayram" koyduğu köpeği hastane bahçesinden adeta insanlık dersi veriyor. Köpeğiyle arasında özel bir bağ oluştuğunu anlatan Kahveci, "Tanıyanlar ‘Bayram’ diye tanıyor. Köpek demek ayıp olur. Hayvan sevgisi olmayanda insan sevgisi olmazmış" diye anlattı.

Sahibini hastane bahçesinde bekleyen köpekten insanlık dersi

13 Kasım 2017 14:00
Sahibini hastane bahçesinde bekleyen köpekten insanlık dersi - Tıkla İzle

Kent merkezinde yaşayan 57 yaşındaki Murat Kahveci, yaklaşık 2 yıl önce Gelik beldesinde trafik kazası geçirdi. Serbest meslek ile evini geçindirmeye çalışan iki çocuk babasının dünyası trafik kazası sonrası yıkıldı. Sağ gözünü kaybeden talihsiz adamın kaburgalarında kırıklar meydana geldi. Kahveci'nin By-Pass olması sebebiyle de Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Adeta insanlık dersi veriyor

Yıllar önce hayatını kaybeden babası Bayram Kahveci'ye olan sevgisi nedeniyle oğlunun adını da Bayram koyduğunu ifade eden Kahveci, 2 yaşındayken aldığı Golden cinsi köpeğine de "Bayram" ismini koydu. Trafik kazası öncesinde de kalp rahatsızlığı nedeniyle 8 yıldır tedavi gördüğünü anlatan Murat Kahveci, "Şu anda rahatsız olduğum için hastanelerdeyim. Uzun süredir hastanedeyim. Sadık dostum. Babamın adı ve çocuğumun ismini koydum. Beni terk etmeyen ölen babam. Babamın ve oğlumun ismi de Bayram. Bayram'la bağım uzun yıllara dayanır. Bunu çocuğum yerine koydum. Bununla yıllarımı geçirdim. Ben hastanedeyken bahçede beni bekliyor. Gece gündüz buradan ayrılmıyor. Ayrılmaz buradan. Buradan çıktığım zaman beraber gideriz. Ben buradan taburcu olunca zaten eve gideriz. Burada kaldığım sürece buradan hiç ayrılmaz. Çok sadık.”

“Dünya bana, ben Bayram’a hastayım”

Zaman zaman hastane bahçesinde vakit geçirdiğini anlatan Murat Kahveci, “Bahçeye çıkınca çocuklar gibi seviniyor. Ben de onunla çocuk hasreti gideriyorum. İyi bir şey. Hayvanları sevmek lazım. Sabahları kremalı bisküvi yer. Pişmiş yiyecek veriyoruz. Babamı da severim oğlumu da severim. Onların ismini koydum. Zonguldak’ın gülü. Tanıyanlar ‘Bayram’ diye tanıyor. Köpek demek ayıp olur. Köpek benim. İyi bir şey. Hayvan sevgisi olmayanda insan sevgisi olmazmış. Ben hastaneden çıkmadığım süre de o da buradan ayrılmaz. Şu anda bypasslıyım. 400 metreden uçtum. Yaşıyorum. Şükürler ediyorum. Bayram’ı seviyorum. Dünya bana hasta ben Bayram’a hastayım” diye konuştu.
Sahibinin elinden yediği kremalı bisküvi ile karnını doyuran Bayram, hastane bahçesine çıkan sahibini gördüğünde yanına koşarak sevgisini gösteriyor. İkili, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında oyun oynuyor. Kahveci, bahçe ziyareti sonrası hastanedeki odasına çıkarken Bayram ise kendisine çalılarla yuva yaptığı Acil Servisi'in önünde bekleyişini sürdürüyor. 

Barış Doğan - Sertaç Özdemir - Onur Altındağ

Etiketler: hastane, köpek, Zonguldak

 

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