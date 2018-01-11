Sahil Güvenlik’ten film gibi kurtarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 23.50’de, İzmir'in Foça ilçesi Aslan Burnu kuzeyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile arama çalışmaları başlattı.

İhbara anında müdahale eden Sahil Güvenlik ekipleri, bahse konu göçmen botunun mevkisini tespit ederken, patlayarak bir bölümü su alan botta bulunan göçmenleri ölmekten son anda kurtardı. Sahil Güvenlik helikopteri tarafından denize kurtarma platformu atılırken, arama kurtarma operatörü bir personel denize indirilerek göçmenlerin imdadına son anda yetişildi.

Göçmen botundan denize düşen bir göçmen, arama kurtarma operatörü tarafından can salı üzerine alınarak sağ olarak kurtarıldı. Lastik botta bulunan diğer göçmenler görevli Sahil Güvenlik botu üzerine alınarak kurtarıldı. Göçmenlerin kurtarılmasından kısa bir süre sonra kullandıkları lastik bot battı. Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinden alınan bilgiye istinaden kayıp başka bir göçmen olmadığı öğrenildiğinden arama kurtarma faaliyetine son verildi.

Denizden sağ olarak kurtarılan 13 Afganistan, 8 Suriye, 6 Sierra Leone, 6 Angola, 3 Eritre, 2 Mali, 1 Irak, 1 Somali,1 Komorlar uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen Foça’ya götürüldü.

2016 yılı Ocak ayında aynı bölgede 13 göçmen hayatını kaybetmiş, 12 göçmen de kaybolmuştu. Sahil Güvenlik ekiplerinin son anda yetişmesi sonucu 41 göçmenin hayatta kalması sağlandı. Kurtarılan göçmenlerin patlak bottaki görüntüsü ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonun zamanlamasının ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Derya Yetim