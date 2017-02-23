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Sahipsiz cep telefonu 322 yolcuya 1,5 saat rötar yaptırdı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Yeni Delhi seferini yapacak tarifeli uçağında sahipsiz bir cep telefonunun bulunması üzerine uçakta güvenlik araması yapıldı. 322 yolcusu bulunan uçak 1,5 saat rötar yaptı.

Sahipsiz cep telefonu 322 yolcuya 1,5 saat rötar yaptırdı

23 Şubat 2017 00:19

Edinilen bilgiye göre, Boeing 777 tipi tarifeli uçak havalimanından kalkış için hazırlandığı sırada yolculardan biri kabin içerisinde kime ait olduğu belli olmayan bir cep telefonu gördü ve durumu kabin memurlarına bildirdi. Kabin ekiplerinden konu hakkında bilgi alan kaptan pilot güvenlik gerekçesiyle uçağı güvenlik park alanına çekti. Daha sonra yolcular uçaktan indirildi. Kabine gelen ekipler cep telefonunu kontrol etti ve uçakta arama yaptı. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken yolcular tekrar uçağa alındı.
322 yolcusu bulunan tarifeli uçak, yaklaşık 1,5 saatlik gecikmenin ardından Yeni Delhi’ye gitmek üzere saat 22.30’da yolcularıyla birlikte havalandı. 

Ferhat Yasak

Etiketler: cep telefonu, THY


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