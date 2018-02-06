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'Sahneden Tuvale' sergisi 8 Şubat’ta açılıyor

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8-28 Şubat tarihleri arasında farklı disiplinlerdeki çalışmalarıyla 13 sanatçının eserlerinden oluşan ‘Sahneden Tuvale’ adlı resim sergisi düzenliyor.

Sahneden Tuvale sergisi 8 Şubatta açılıyor

06 Şubat 2018 11:08

‘Sahneden Tuvale’ sergisi 8-28 Şubat tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi'nde görev yapan Ressam, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özen ile tiyatro sanatçısı, Yönetmen Murat Ozan küratörlüğünde düzenleniyor. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından fakültenin galerisinde gerçekleşecek etkinlikte; sahnelerden tanınan oyuncu, yönetmen ve sahne tasarımcılarının eserleri yer alacak.

Şubat ayının sonuna kadar sanatseverlerle buluşacak olan eserler, sahneden perdeye ve televizyona, görmeye alışık olunan yüzler bir araya getirecek. Kendi dünyalarını sahne gibi kullandıkları tuvallere yansıtan sanatçılar, disiplinler arası üretimlerin zenginliğini ziyaretçilerle paylaşacak.

Ayrıca müziğin resmini yapan ressam Mehmet Özen, canlı müzik eşliğinde gerçekleştireceği performansla resmin ve müziğin yan yana gelmesinden doğan algısal zenginliği, izleyicilerle paylaşacak. Serginin açılışı 8 Şubat 13.30'da yapılacak.

Yapılan bilgilendirmeye göre ‘Sahneden Tuvale’ adlı sergide eserleri yer alacak sanatçılar şu şekilde; Barış Eren, Eylül Soğukçay, Faik Ertener, Gafur Uzuner, Mehmet Özen, Muhammet Nurullah Tuncer, Nesimi Kaygusuz, Rıfkı Demirelli, Savaş Özdemir, Selahattin İlhan, Selahattin Taşdöğen ve Vildan Türkbaş. 

 

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