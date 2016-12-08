Türkiye'de gıda sektöründe son dönemde karşılaşılan önemli sorunların başında sahte bal geliyor. Tüketiciler sahte bal ile gerçek balı ayırt etmek için farklı yöntemler uygulasa da uzmanlar balın bakarak, koklayarak veya görerek sahte mi yoksa gerçek mi olduğunun anlaşılamayacağını belirtiyor. Son dönemde arıcılık alanında yaptığı projelerle adından söz ettiren Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, bal analizi hususunda da çalışmalar yürütüyor. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde arıcılık alanında araştırmalar yapan Gıda Mühendisi Fazıl Güney, sahte ve gerçek bal ayrımının zor yapıldığını ifade etti. Üretimi uzun bir sürede tamamlanan balın besleyici ve şifa kaynağı olduğunu aktaran Güney, “Bal geçmişten günümüze bildiğimiz bir ürün. Özellikle hem besleyici bir kaynak hem de şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Bu açıdan bal önem arz ederken soframıza gelene kadar bazı aşamalardan geçmesi gerekiyor. Çünkü binlerce arı, belki de milyonlarca bitkilerden nektarları topluyor, kovanlarında biriktiriyor ve çeşitli değişikliklere uğratıyor ve son olarak bal haline getiriyor” diye konuştu.

“Sahte bal asla bakarak, görerek ve koklayarak anlaşılmaz”

Sahte bal ile gerçek balı ayırt etme konusunda vatandaşların yanlış yaptığını, balın asla ve asla bakarak, görerek veya koklayarak sahte mi yoksa gerçek mi olduğunun anlaşılamayacağının altını çizen Güney, “Daha fazla para kazanmak isteyen kişiler bu süreleri beklemek istemiyor ve balda hileler yapabiliyor, balın içinde olmaması gereken maddeleri balın içine katabiliyorlar veya balın yapısını değiştirebiliyorlar. Sonuç olarak vatandaşlarımızın balı bakarak, görerek ve koklayarak anlaması mümkün değil. Bu sebeple mutlaka balın laboratuvarlarda uzman kişiler tarafından analizlerinin yapılması ve bunların yorumlanarak balın sahte olup olmadığı hakkında kanaate varılması gerekir. Bu nedenle balınızın sahte veya hileli olduğundan şüpheleniyorsanız bunu bakarak, görerek anlamanız mümkün değil. Mutlaka test yaptırılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Sahte bal kanserojen maddeler içeriyor”

Sahte balın insan sağlığı için sorun teşkil ettiğine, bu tür hilelere maruz kalan balların içerisinde kanserojen maddelerin olabileceğine dikkat çeken Güney, “Balın görüntüsüne bakarak değerlendirme yapamayız. Üründe hile varsa balda olmaması gereken maddelerin balın içinde olması anlamına gelir. Bizim tebliğimize göre ‘balın içerisine dışarıdan hiçbir madde katılamaz, onun içindeki maddeler de uzaklaştırılamaz’. Bu sebeple sahte ballarda bulunan antibiyotik kalıntıları, pestit kalıntıları sağlığımızı olumsuz etkiler. Bu tür ürünlerin içerisinde kanserojen maddeler olabilir, bala katılan şeker şurubunun yapıldığı maddeye göre içinde GDO’lu malzemeler olabilir. Bunların hepsi bizim sağlığımızı tehdit eden ürünler. Bu sebeple biz piyasada denetimi yapılmış ürünlerin temin edilmesini öneririz” ifadelerini kullandı.

Doğan Arzık



