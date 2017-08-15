Sahte estetikçi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Alınan bilgiye göre, Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a Muhalefet", "Dolandırıcılık" ve "Yaralama" suçlarından tutuklu olarak yargılanan kuaför Soner Gülnaz, 1 Ağustos’taki duruşmada tahliye edildi. Gülnaz, başka bir suçtan hükümlü olduğu için serbest bırakılmadı.

Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Soner Gülnaz, Denetimli Serbestlik Yasası’na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 10 Ağustos akşamı cezaevi yoklamasında firar ettiği anlaşılan Gülnaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MERSİN’DEN YUNANİSTAN’A KAÇACAKTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği tarafından Gülnaz’ın yakalanması için özel ekip kuruldu. Gidebileceği tüm adreslere şok baskınlar yapılan Gülnaz’ın, Mersin’den Yunanistan’a kaçmaması için de özel önlemler alındı.

POLİSLER SAKLANDIĞI EVİN ETRAFINA PUSU KURDU

Polis ekipleri, Gülnaz’ın dün gece Seyhan ilçesindeki Yeni Bey Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Evin etrafına pusu kuran polisler, 6 saat boyunca sahte estetikçiyi bekledi. Eve gelmek için sokağa giren Soner Gülnaz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SUÇU BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI DOKTORA ATTI

Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Soner Gülnaz, buradan adliyeye sevk edildi. Adliyede ise tutuklanan sahte estetikçi Soner Gülnaz, cezaevine gönderilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, swinger çetesini çökerttiğini iddia ederek, “Swinger çetesini ortaya çıkarttım. İftiralarla doluyum. Adana’da swinger çetesi bunlar. Herkes ne olduğunu biliyor. Yunanistan’a kaçma işi yalan. Ben buradayım. İftira atıyorlar. Swinger çetesini yakalayacaklar. Benim üzerime 2 gardiyan adam yolladı. Değişik şeyler uyguladı. Hepsini açıklayacağım. Devletime sığınıyorum” diye konuştu.

Gülnaz, daha sonra araca bindirilerek cezaevine gönderildi.

Umutcan İşledici