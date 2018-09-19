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Sahte içkiden 19 kişi öldü

Sahte içkiden 19 kişi öldü
Sahte içkiden 19 kişi öldü

Malezya’da sahte içkiden zehirlenen 19 kişi hayatını kaybetti.

Malezya polisi, sahte içkiden zehirlediğinden şüphelenilen 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, alkol zehirlenmesi ile ilgili toplam vaka sayısının 51'e yükseldiğini duyurdu. Selangor Emniyet Müdürü Mazlan Mansor, ölenler arasında Malezyalıların yanı sıra yabancı uyruklu kişilerin de olduğunu söyledi. Mansor, Kuala Lumpur civarında çeşitli dükkanlardan alınan üç farklı marka alkollü içkiden tükettiği belirtilen 19 kişinin öldüğünü aktardı. Polis, alkol satışı yapan yerlere yaptığı baskında çeşitli markalarının alkollü içeceklerini toplattı.  

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