Gaziantep’in İslahiye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hatay Bulvarı üzerinde market işletmeciliği yapan Ömer Demirel’e arkadaşları şaka yaparak, camiden salasını verdi. Belediye hoparlöründen öldüğü yönünde anons edilen Ömer Demirel’in, kalp hastası eşi Medine Demirel ise olayı duyunca fenalaşarak, İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yüzlerce kişi baş sağlığı için aradığı Ömer Demirel’in ev ve cep telefonunda aradığında, ölmediğini öğrenince büyük şok yaşadı. Ölmediğini anlatmakta zorlanan Demirel, hastanedeki eşine ulaşarak, ölmediğini söyledi.

Daha önce benzer bir şakayı arkadaşına yaptığını anlatan Ömer Demirel, yaşanılanları şöyle anlattı:

"Daha önce iş yerinde otururken, bana şaka yapan arkadaşın iş yerinin açık olmadığını gördüm. Bunu gören diğer arkadaşlar bana, ’Osman nerede, niye gelmemiş’ dediklerinde ben şaka olsun diye ’Osman’a kamyon çarptı, şimdi hastanede’ demiştim. Bunu duyan ailesi ve arkadaşları, olayı ciddiye alarak, hastaneye gitmişler. Hastanede aradıklarında Osman’ı bulamamışlar ama kimseye de bir şey olmamıştı. Şaka yaptığım arkadaşım da, bana bir gün iyi bir şaka yapacağım diyerek, beni uyarmıştı. Ben de eşim kalp hastası yapma demişti. 2 Ekim Pazar günü vefat ettiğim yönünde anons yaptırmış. Selayı ben de duydum, çok şaşırdım. ’Allah Allah, başka Ömer Demirel de mi varmış’, diye düşündüm. O gün köyde olan eşim de haberi almış, duyar duymaz ise fenalaşarak İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılmış. Eşimin rahatsızlandığı haberini duyunca hastaneye gittim, eşim sapasağlam beni karşısında görünce önce şaşırdı, sonra da rahatladı. Okunan sela üzerine en az 500 kişi aradı, telefonlarım susmadı. Selayı duyanların arasında annem de vardı, o da kalp hastasıydı. Hemen bana ulaştı, sağlam olduğumu öğrenince sevindi."

"Bir daha böyle şaka yapmayacağım"

Bu şakada arkadaşını suçlayamadığını belirten Ömer Demirel, bir daha böyle bir şaka yapmayacağını söyledi. Yaptığı daha önceki bir şakanın karşılığını bulduğunu vurgulayan Demirel, "Bu şakalar iyi değil. Ancak bu şakada kendim ettim, kendim buldum. Arkadaşıma benzer şakayı ben yaptım, o da karşılığını böyle verdi. Böyle şakaları kimsenin yapmasını tavsiye etmem, çök kötü oluyormuş. Ben tövbe ediyorum kimseye bir daha böyle şaklar yapmayacağım" dedi.

Müftülük harekete geçti

İlçe Müftülüğü İslahiye ilçesinde benzer şakaların yıllardan beri yapıldığını ama son şakaya kadar bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Pazar günü yapılan şaka ve ardından bir kişinin hastanelik olması nedeniyle selayı getiren vatandaşlar ve okuyan imam ya da müezinler hakkında bir takım zorunluluklar getirildiğini açıkladı.

İslahiye Sıdıka tayyar Hatun Cami Müezzini Mehmet Kargın, müftülüğün yeni uygulaması ile cenaze ilanını, selayı okutmak isteyen kişinin TC kimlik numarası ve telefon numarası ile birlikte alınacağını söyledi. Şakaya alet olan imam ya da müezinler hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını da belirten müezzin Kargın, "Bu şakalara maruz kalanların yakınları hastanelik oluyor. Allah korusun ölümler de olabilir. Düşünün eşini sabah işe gönderen bir hanım kardeşimiz eşinin salasını duyuyor ve öğle ya da ikindi cenaze kaldırılacaktır deniliyor. Ancak ortada cenaze yok. Bu durumda ailesi etkilendiği gibi çevredeki vatandaşlarımızda çok etkilenebiliyor. Artık müftülük olarak cenaze ilanı veren kişinin TC kimlik numarası ve telefon numarasını alacağız. Aksi takdirde asla selayı okumayacağız. Yanlış ya da şaka yolu ile yapılan selaları okuyan arkadaşlarımız hakkında önce ilçe müftülüğümüzde, sonra da ilçe emniyet müdürlüğünde yasal işlem başlatılacaktır" dedi.

Bekir Şentürk