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Sakarya'da 22 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yabancı uyruklu şahısların kontrolüne yönelik yaptıkları operasyonda 22 Afgan uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Sakaryada 22 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı

05 Ocak 2018 20:43
Sakarya'da 22 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde yabancı uyruklu şahısların kontrolüne yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Adapazarı’nda iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapan Afgan uyruklu M.A.K. ile Adapazarı'nda ve İzmit’te hırsızlık olayına karışan Afgan uyruklu A.V.A. isimli şahsı yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan ekipler şehir genelinde yabancı uyruklu şahısların kontrolüne karşı yaptıkları operasyonda 20 Afgan uyruklu şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan toplam 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi 

Remzi Şimşek
 

 

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