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Sakarya’da akraba kavgasında silahlar patladı: 3 ölü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü.

Sakaryada akraba kavgasında silahlar patladı: 3 ölü

14 Ocak 2017 19:45

Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde iddialara göre, akli dengesi yerinde olmayan R.Y., isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akrabalarıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce R.Y., isimli şahıs tabancasıyla akrabalarına ateş etti. Meydana gelen silahlı kavgada 53 yaşındaki Hasan Yılmaz, 42 yaşındaki Nurettin Yılmaz ve 25 yaşındaki Metin Yılmaz ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşlar hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda 112 acil ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 acil ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından 2’si Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi biri de ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan 3 şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Cinayete karışan R.Y., jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

Etiketler: 3 ölü, akraba kavgası, sakarya, silahlar patladı


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